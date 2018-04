Kim Jong-un pacifista | “fermeremo insieme i test atomici”

Kim Jong-un - armi nucleari in naftalina? Ecco due veri colpi di scena Video : Due notizie 'bomba' e non si tratta di facile ironia, trattandosi della #corea del nord. #Kim Jong-un fa sul serio e la sua intenzione è quella di passare alla Storia come un leader 'rivoluzionario'. La Storia contemporanea dell'ex Stato eremita passera' da due date fondamentali, la prima è quella del 27 aprile 2018 in cui incontrera' il presidente sudcoreano, Moon Jae-in. La seconda, ancora da fissare in realta', appartiene ad un ipotetico fine ...

Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud : Durante una conferenza stampa con i giornalisti, il presidente sudCoreano Moon Jae-in ha fatto sapere che il dittatore nordCoreano Kim Jong-un durante le prossime trattative di pace fra i due paesi non porrà come condizione il ritiro delle truppe americane dalla Corea The post Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud appeared first on Il Post.

La moglie di Kim Jong Un sempre più "First Lady" della Nordcorea : ... la spleaker del notiziario che solitamente dà le notizie importanti con l'enfasi che l'ha resa famosa in tutto il mondo.Ri Sol Ju è una figura elegante che, nei primi anni di potere di Kim, è ...

Trump : 'Se l'incontro con Kim Jong-un non sarà proficuo me ne andrò' - : ... nella sua residenza di Mar-a-Lago, il presidente Usa si è detto comunque ottimista in merito al summit con il leader nordcoreano, auspicando che sia "un successo per il mondo"

Corea del Nord : incontro segreto tra il direttore della Cia e Kim Jong-un : Corea del Nord: incontro segreto tra il direttore della Cia e Kim Jong-un Mike Pompeo si sarebbe recato a Pyongyang nel weekend di Pasqua. Anche il presidente Donald Trump ha confermato di aver parlato con il leader NordCoreano, in attesa del faccia a faccia di giugno Continua a leggere

Corea del Nord - Trump conferma : “Mike Pompeo ha incontrato Kim Jong-Un una settimana fa a Pyongyang” : Era diventato un caso l’incontro di “altissimo livello” a cui aveva fatto riferimento Trump a margine del summit col premier giapponese Shinzo Abe nella sua residenza di Mar-a-Lago. Una “missione segreta” che, secondo il Washington Post, aveva portato il direttore della Cia e probabile nuovo segretario di Stato Usa Mike Pompeo alla corte di Kim Jong-Un a Pyongyang. Ma ora è arrivata la conferma – via Twitter ...

Trump ha inviato Pompeo da Kim Jong-un : incontro segreto a Pasqua : In attesa dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, probabilmente in giugno, il leader del regime nordcoreano ha già ricevuto una delle massime personalità...

Il direttore della Cia da Kim Jong Incontro segreto in Corea a Pasqua : Donald Trump vedrà il leader della Corea del Nord Kim Jong Un "all'inizio di giugno o poco prima, ammesso che le cose vadano bene". "Il Giappone e noi siamo insieme e molto uniti sul tema della Corea del Nord", ha sottolineato Donald Trump accogliendo a Mar a Lago il premier giapponese Shinzo Abe. "Avremo colloqui con Kim Jong Un molto presto Segui su affaritaliani.it

Colloqui Usa-Corea del Nord - incontro segreto tra Pompeo e Kim Jong-un - : Il direttore della Cia e segretario di Stato è volato a Pyongyang nel weekend di Pasqua. Trump intanto annuncia: faccia a faccia col leader Nordcoreano a giugno. Anche il presidente cinese Xi Jinping ...