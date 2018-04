Kim Jong-un dice di aver sospeso i test nucleari

Svolta della Corea del Nord - Kim Jong-un : "Stop a test missilistici e nucleari" | Trump : grande notizia : Per comprovare l'intenzione di fermare il programma, Pyongyang chiuderà un sito nel Nord del Paese.

Corea del Nord : Kim Jong-un annuncia la sospensione dei test nucleari e missilistici : L’agenzia KCNA ha reso noto che Kim Jong-un, a pochi giorni dal vertice con il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, ha annunciato la disponibilità della Corea del Nord a sospendere, con effetto immediato, test nucleari e missilistici e a chiudere il sito per i test nucleari. I test non sono più necessari “dato che l’opera per dotare i missili balistici di testate nucleari è completata“, ha spiegato il leader ...

Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud : Durante una conferenza stampa con i giornalisti, il presidente sudCoreano Moon Jae-in ha fatto sapere che il dittatore nordCoreano Kim Jong-un durante le prossime trattative di pace fra i due paesi non porrà come condizione il ritiro delle truppe americane dalla Corea The post Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud appeared first on Il Post.

La moglie di Kim Jong Un sempre più "First Lady" della Nordcorea : ... la spleaker del notiziario che solitamente dà le notizie importanti con l'enfasi che l'ha resa famosa in tutto il mondo.Ri Sol Ju è una figura elegante che, nei primi anni di potere di Kim, è ...

Trump : 'Se l'incontro con Kim Jong-un non sarà proficuo me ne andrò' - : ... nella sua residenza di Mar-a-Lago, il presidente Usa si è detto comunque ottimista in merito al summit con il leader nordcoreano, auspicando che sia "un successo per il mondo"