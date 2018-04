Juventus-Napoli | tutti i reparti a confronto | ecco perchè la squadra di Sarri pensa al

calcioweb.eu

: 6??su 6??gli #JuveNapoli all'#AllianzStadium, grazie anche a gol come questo... lo ricordate? ??Vi raccontiamo tutto… - juventusfc : 6??su 6??gli #JuveNapoli all'#AllianzStadium, grazie anche a gol come questo... lo ricordate? ??Vi raccontiamo tutto… - juventusfc : Come si avvicina a #JuveNapoli Giorgio @chiellini ? In questo modo. - juventusfc : #JuveNapoli, un match... dai grandi numeri! -

(Di sabato 21 aprile 2018), è la viglia della partita più importante della stagione, fondamentale scontro per lo scudetto, i punti di distacco in classifica sono 4, ladi Allegri è reduce dal pareggio contro il Crotone, quella didal successo contro l’Udinese, gli azzurrino al colpacci e hanno tutte le carte in regola per riuscirci,l’analisi reparto per reparto. Partita dalla panchina, Allegri ha conquistato tanti scudetti, soddisfazioni anche in Champions League maè un allenatore che si è dimostrato di livello superiore, lagioca un grande calcio e regala grande spettacolo. In porta Buffon contro Reina, due portieri di esperienza e risultato pari. Ilvince però in difesa, Lichtsteiner e Benatia non stanno entusiasmando, di fronte una coppia fortissima formata da Albiol e Koulibaly. A centrocampo leggermente meglio lacon ...