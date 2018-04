Juventus | i convocati per il Napoli | fuori Marchisio

Serie A Napoli - i convocati per la Juventus : torna Koulibaly : Napoli - Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Napoli , la partita dell'anno, forse decisiva in ottica scudetto. Tutti abili e arruolabili. Presente anche Koulibaly . Il ...

Serie A Juventus - i convocati. Torna Bernardeschi - Mandzukic out : TORINO - Completata la seduta di rifinitura, il tecnico della Juventus , Allegri , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della gara con il Crotone , in programma domani sera alle 20.45.

Juventus - 19 convocati per match Champions con il Real Madrid : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 19 giocatori per la sfida di domani sera al ‘Santiago Bernabeu’ contro il Real Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Questo l’elenco: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuaín, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Pinsoglio, Mandzukic, Asamoah, Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, ...

Juventus - i convocati di Allegri per il Benevento : fuori Bernardeschi : TORINO - Non ci sono Bernardeschi e Barzagli . Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri , ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa del Benevento. Questa la lista: 1 Buffon, 2 De ...

Juventus - i convocati per il Real Madrid : non c'è Bernardeschi : TORINO - Squalificati , Pjanic e Benatia, e Howedes , fuori lista, a parte, Max Allegri potrà contare su una Juve quasi al gran completo in vista della partita di domani sera con il Real Madrid. Solo ...

Juventus-Real Madrid - probabili formazioni : Mandzukic e Alex Sandro convocati - Bernardeschi out : Quando il gioco si fa duro, la Juventus comincia a giocare. E servirà proprio la miglior versione in bianco e nero dei ragazzi di Allegri martedì allo Stadium, dove per la serata delle stelle arriverà ...

Convocati Real Madrid-Juventus - c’è Nacho : Convocati Real Madrid-Juventus, c’è Nacho, si avvicina la gara di Champions League, partita d’andata che preannuncia grande spettacolo. Nel frattempo il tecnico Zidane ha diramato la lista dei Convocati, presente il difensore Nacho, in dubbio però la presenza con l’allenatore che deve decidere se rischiarlo o meno. Questa la lista Blancos: PORTIERI: Keylor Navas, Casilla, Luca. DIFENSORI: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, ...

Juventus-Milan - Mandzukic ko e fuori dai convocati : TORINO - Una sorpresa negativa nella lista dei convocati della Juventus che domani serà ospitera il Milan del grande ex Bonucci all' Allianz Stadium . Se nella lista di Massimiliano Allegri si rivede ...

Juventus - i convocati di Allegri : Mandzukic salta il Milan : ROMA - Massimiliano Allegri non potrà contare su Mario Mandzukic nella sfida di domani sera allo Stadium contro il Milan . Il croato si è dovuto fermare dopo una contusione alla gamba sinistra ...

Atalanta : ecco i convocati di Gasperini per la Juventus - c’è Gomez : Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha convocato 22 giocatori per il recupero del match contro la Juventus in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. Rientra regolarmente Mattia Caldara, presente in lista anche Alejandro Gomez, non al meglio al termine del match con il Bologna. Questo l’elenco completo dei convocati: Musa Barrow, Etrit Berisha, Mattia Caldara, Timothy Castagne, Andreas Cornelius, Bryan ...

Juventus - 21 convocati per la partita con l'Udinese : TORINO - Al termine della seduta di rifinitura a Vinovo, mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri a disposizione per la sfida casalinga contro l'Udinese, in programma domani ...

Juventus - convocati per il Tottenham : Higuain titolare - Mandzukic out : La Juventus ha reso noti i convocati per la trasferta di Londra in cui la formazione di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. Mario Mandzukic non ha ...

Tottenham-Juventus - i convocati di Allegri : un’assenza importante : Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juventus in vista della trasferta di domani in quel di Londra. I bianconeri saranno impegnati nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, dopo il 2-2 della gara d’andata servirà ribaltare l’iniziale vantaggio degli inglesi. Assente Mandzukic il quale non ha smaltito i propri problemi fisici. Ecco i convocati della ...

Champions League - Tottenham-Juventus : Mandzukic fuori dalla lista dei convocati : ROMA - Ci sono Higuain e De Sciglio, ma non Mandzukic. L'attaccante croato non prenderà parte al ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham perché non ha smaltito al meglio il risentimento ...