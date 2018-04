Juve Stabia | I convocati per il derby! - Magazine Pragma

Esclusiva Ciullo : ' La Juve Stabia ha deciso le sorti del torneo' - Magazine Pragma : Esclusiva Ciullo: ' La Juve Stabia ha deciso le sorti del torneo' A 'Parliamo di Serie C-Magazine Pragma' e' intervenuto l'allenatore ex Juve Stabia, Salvatore Ciullo: Sorpreso da questa Juve Stabia? '...

Juve Stabia : La Coppia più bella del mondo - Magazine Pragma : Juve Stabia: La Coppia più bella del mondo La Coppia più bella del mondo o se preferite la strana Coppia o ancora, attenti a quei due. La Juve Stabia stende il Monopoli con protagonisti ancora loro, Simone Simeri e Luigi Canotto . L'esterno terribile ed il bomber ...

Verso Virtus Francavilla - Juve Stabia - dove eravamo rimasti? : La Juve Stabia ha raggiunto l'obiettivo sorpasso, battendo il Monopoli di Scienza per 2 a 1. Simone Simeri si è aggiudicato il "man of match" a partire dai minuti finali della prima frazione di gioco, durante la quale su assist di Viola ha insaccato la sua undicesima rete ...

Video/ Juve Stabia Monopoli (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata) : Video Juve Stabia Monopoli (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 35^ giornata di Serie C. Simeri e Canotto portano al successo le vespe. (Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Juve Stabia - Monopoli 2-1 - Caserta elogia i suoi : «Orgoglioso di allenare questo gruppo» : 'Primo tempo di un livello altissimo, non era facile contro questa squadra -ammette Giuseppe Scienza tecnico del Monopoli-. Ma nel corso della partita abbiamo peccato di scarsa finalizzazione. Nel ...

Juve Stabia-Monopoli 2-1. Grande vittoria delle vespe che con Simeri e Canotto raggiungono il quarto posto : ... soffrendo soprattutto nel primo tempo ma dimostrando di essere cinica quando basta nella ripresa complice anche un calo fisico degli uomini di mister Scienza. Le vespe agguantano il quarto posto e ...

La Juve Stabia sconfigge il Monopoli e sale al quarto posto : La Juve Stabia batte il Monopoli per 2-1 grazie alle reti di Simeri e Canotto; di Salvemini il momentaneo pareggio degli ospiti. I campani salgono così al quarto posto in classifica superando proprio ...

