Juve | idea Thiago Silva | il club non smentisce

Juve - nuova idea per il vice-Szczesny da giugno : La Juve ntus pensa anche al possibile secondo portiere per giugno se Buffon dovesse decidere di ritirarsi. Secondo Rai Sport, è valida la pista che porta a Consigli del Sassuolo nonostante il rinnovo firmato in inverno.

Allegri - idea Bonaventura ma… non alla Juventus! : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare relativamente all’apprezzamento da parte di Massimiliano Allegri per Jack Bonaventura. Da più parti è stata rilanciata la notizia di un interesse da parte del tecnico per il calciatore del Milan, ma tale idea non coinvolge la Juventus per due motivi. In primis aumentano notevolmente in questi ultimi giorni le possibilità di un addio tra il tecnico ed il club bianconero. Tutto dipenderà dal ...