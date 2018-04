Juve fuori dalla Champions | Buffon | “Arbitro insensibile” Insensibile è la parola giusta?

La Juventus è già oltre : 'Fuori l'orgoglio!' : CROTONE - Gigi Buffon ha abbandonato la panchina tre minuti prima del fischio finale forse per la troppa tensione, Massimiliano Allegri si è sbracciato fino alla fine, Medhi Benatia ha gettato una ...

Juventus - Allegri : "Buffon esempio da 20 anni - facile parlare da fuori" : Dalla poltrona senza emozioni il giorno dopo è facile giudicare le sue parole, sfido qualunque persona al mondo a non avere una reazione, altrimenti ci vuole un corso di psicologia. E' stata una ...

Juventus - Allegri : "Buffon esempio da 20 - facile parlare da fuori" : Sfido chiunque al mondo a non avere una reazione in quella situazione, altrimenti ci vuole un corso di psicologia per quelli che non capiscono". LA SAMP - "Domani - aggiunge Allegri - dobbiamo fare ...

Real-Juve - Buffon : “Arbitro ha immondizia al posto del cuore”. Fuori controllo Benatia : “Il rigore è stato uno stupro” : “Un arbitro all’altezza non infrange il sogno di una squadra che ha messo tutto in campo per 90 minuti. Ha voluto fare il protagonista. Un essere umano non può fischiare un episodio stra-dubbio, dopo una gara del genere a meno che al posto del cuore non abbia un bidone dell’immondizia“. Buffon è un fiume in piena. Perché una sconfitta così, a un passo dal fine carriera (e che carriera), proprio non gli va giù. “Se non ...

La Juve fuori dalla Champions dopo aver sfiorato l'impresa : fuori negli ultimi secondi dei minuti di recupero, con il risultato sul 3 a 0 a favore che significava giocarsi il tutto per tutto nei supplementari. Non ce l'ha fatta la Juventus a compiere l'impresa ...

Beffa atroce : Juventus fuori al 97'. Il rigore di Ronaldo la condanna : 1-3. Buffon espulso : TORINO - Nessuna rimonta completa, nessuna impresa stile Roma. Ma la Juve la sfiora e cade solo al 97' su rigore, con il suo capitano espulso. La squadra di Allegri merita un 'grazie lo stesso' enorme ...

Champions League - quanto prende in più la Roma se la Juve va fuori col Real : Una gioia infinita per una impresa incredibile. E per quello che vale, tradotto in soldoni, la straordinaria vittoria della Roma sul Barcellona con l'approdo in semifinale. Il titolo dei giallorossi , ...

Real Madrid-Juventus - Allegri si affida al 4-3-3. Regia Pjanic. Mandzukic titolare - fuori Cuadrado. Intanto Bernardeschi… : Real Madrid-Juventus, Allegri- Il Bernabeu si prepara ad ospitare il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Real ospita la Juventus, forte del 3-0 dell’andata. Buone notizie per Massimiliano Allegri. Pjanic farà il suo ritorno in Regia. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Mandzukic titolare nella posizione di esterno sinistro. Il […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri si affida al 4-3-3. Regia ...

Benevento-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : fuori Higuain e Douglas Costa. Marchisio dal 1' : Benevento-Juventus, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore alla sfida tra Benevento-Juventus. Tante le novità in casa bianconera. fuori Higuain dal 1′, dentro Mandzukic in vesti da prima punta. Panchina anche per Douglas Costa, probabile impiego di Cuadrado dal 1′. Dybala, squalificato in vista del match di ritorno di Champions League al Bernabeu. Soli […] L'articolo Benevento-Juventus, probabili formazioni ...

Juventus - i convocati di Allegri per il Benevento : fuori Bernardeschi : TORINO - Non ci sono Bernardeschi e Barzagli . Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri , ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa del Benevento. Questa la lista: 1 Buffon, 2 De ...

Roma e Juventus - è fallimento per il calcio italiano : fuori già all’andata dei quarti di finale : Probabilmente si è conclusa oggi l’avventura in Champions League delle squadre italiane, al momento Roma e Juventus hanno pochissime chance di superare il turno ed approdare in semifinale. Nella giornata di oggi sconfitta per 4-1 contro il Barcellona, due autogol condannano la squadra di Di Francesco, poi Umtiti e Suarez chiudono definitivamente i conti, in gol Dzeko che però difficilmente può servire per la qualificazione. Percorso ancora ...

Juve-Real Madrid - la moviola : Casemiro - mano fuori area; Dybala - l'espulsione ci sta : Di Caro: "Ronaldo gioca un altro sport e chiude il ciclo della BBC" simulazione? - Il primo tempo si chiude con il giallo per simulazione per Dybala: decisione giusta, l'argentino si lascia cadere. ...

E’ un Cristiano Ronaldo REAL - dominio Blancos allo Stadium : Juventus fuori - è il fallimento di Allegri - ok il Bayern [FOTO] : 1/23 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus - Matuidi fuori : Allegri con Alex Sandro e il 4-4-2 : Max Allegri ridisegna la Juve in vista della sfida "real" al Real Madrid. Le ultime da Torino vogliono il tecnico bianconero ormai certo di puntare su Alex Sandro in alto in fascia sinistra al posto ...