ilfattoquotidiano

: Iran schiaffeggiata perché indossava male il velo. A quest’obbligo io dico No - #schiaffeggiata #perché #indossava… - zazoomblog : Iran schiaffeggiata perché indossava male il velo. A quest’obbligo io dico No - #schiaffeggiata #perché #indossava… - Cascavel47 : Iran, schiaffeggiata perché indossava male il velo. A quest’obbligo io dico no - ThierryRouby : Iran, indossa un hijab sciolto e viene schiaffeggiata da una poliziotta -

(Di sabato 21 aprile 2018) Ci risiamo, le pagine dei giornali nostrani ci raccontano ancora una volta quanto sia criminale il regimeiano. Soprattutto dopo aver visto il video amatoriale, diventato virale da alcuni giorni in cui si vede un agente della polizia morale donna che schiaffeggia e insulta una giovane ragazza soloaveva ilindossato in maniera incorretta. Nel video la ragazza con ilrosso insulta la poliziotta, che di conseguenza reagisce in maniera deplorevole. Sull’autenticità del video ancora nessuno si è espresso ma secondo i media di propaganda contro l’il video è autentico e non una messa in scena. Video tratto da The Guardian Nessuno ancora lo ha scritto, ma inquesti episodi non sono consueti e questo è uno dei pochi casi isolati. Tanto inusuale che il ministro degli Interni Abdolreza Rahmani Fazli ha aperto una inchiesta e chiesto un rapporto sull’accaduto. ...