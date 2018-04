Involtini primavera | un piatto cinese ricco di gusto e nutrienti

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Siete alla ricerca di unsemplice, veloce,di? Glifanno al caso vostro. Amati da grandi e piccini, sono un tipicodella cucina, da servire c ome antipasto, fritti, al forno o al vapore. Questi croccanti involucri di pasta molto sottile, pasta fillo o carta di riso, oltre che irresistibili nele piacevoli nell’aspetto, sono facilmente digeribili, ricchi di antiossidanti, antinfiammatori. Come prepararli? Per 4 persone occorrono 8 fogli di carta di riso, 80 grammi di verza, 80 grammi di germogli di soia, 1 carota, 100 grammi di cipolle, olio di semi qb, un cucchiaio di salsa di soia.Il procedimento è il seguente: mondate carote e cipolle, tagliandole a julienne; lavate e tagliate la verza a listarelle lunghe 2-3 cm massimo. Scaldate 2 cucchiai di olio di semi nel wok, unite gli ortaggi, la salsa di soia e il sale qb, facendo ...