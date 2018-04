Investito e ucciso dal treno

Investito e ucciso lupo zoppo : Aiutato dal branco perché nato diverso, non poteva usare le zampe posteriori. Un lupetto di un anno di vita. Il più debole della famiglia accudito da fratelli e sorelle, che non lo lasciavano mai ...

Roma - ucciso cucciolo di lupo disabile nel parco Castel di Guido. Lipu : " Investito volontariamente" : Il cucciolo aveva circa un anno e faceva parte di una cucciolata più grande. Non aveva l'uso delle gambe posteriori e le telecamere nascoste nel parco lo avevano ripreso spesso mentre arrancava seguendo il branco, accudito da fratelli e sorelle, che non lo lasciavano mai indietro

Investito e ucciso per gelosia : Investito e ucciso, probabilmente per gelosia. Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato Investito la scorsa notte a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto in via Fiuminale, ...