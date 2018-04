Inter | c' è la conferma | si pensa ad una clamorosa recompra

Inter : top player in arrivo in estate? C'è una brutta notizia Video : L'#Inter pensa a chiudere questa gestione con la consapevolezza che centrare la Champions League potrebbe rendere più ambiziosi i programmi della prossima annata. Non è un mistero, infatti, che l'approdo nella massima competizione europea sia sinonimo di maggiori introiti ed eventualmente di una maggiore capacita' di investimento. Ma se la squadra è giustamente concentrata sul campo, c'è chi, come Piero Ausilio, deve pensare a programmare quelle ...

Inter : torna di moda un vecchio pallino - ma oggi è una seconda scelta Video : Javier Pastore e l'#Inter, una telenovela di calciomercato che ormai va avanti da quasi due anni. Ma ciò che è accaduto negli ultimi mesi, oggi lo fa diventare una seconda scelta, anzi il suo approdo a Milano è decisamente improbabile. Tutto questo perché colui che a gennaio venne presentato come un'alternativa all'argentino, oggi è diventato un perno insostituibile per Luciano Spalletti. Un'operazione di mercato che simboleggia quanto accaduto ...

Adriano ricoverato in ospedale : ecco cosa è successo all'ex giocatore dell'Inter Video : #Adriano Leite Ribeiro è rimasto nel cuore di tutti i tifosi dell'#Inter ed anche l'Imperatore - come era stato soprannominato dai sostenitori nerazzurri - continua a re con grande passione le sorti della Beneamata. La scorsa settimana il calciatore brasiliano è stato a Milano ed ha fatto visita ad Appiano Gentile per ritrovare vecchi amici, in una sorta di ritorno al passato. Adriano ha poi parlato a Inter Tv, raccontando i ricordi che lo ...

Inter - Lautaro Martinez : c'è l'annuncio - prezzo e clausola Video : L'argentino #Lautaro Martinez è un calciatore dell'#Inter. Dall'Argentina arriva la conferma ufficiale da parte del presidente del Racing de Avellaneda, il club dell'attaccante sudamericano. Il Racing avrebbe voluto trattenere il campioncino, fa sapere il massimo dirigente, ha più volte parlato con l'agente, ma Martinez voleva una nuova sfida in Europa. Victor Blanco è anzi felice che non si sia concretizzato l'affare con l'Atletico Madrid, che ...

Inter - è fatta per il primo rinforzo; opzionato anche un giovane talento Video : Il primo mattone per la nuova #Inter è stato posto. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma Lautaro Martinez ha la maglia nerazzurra virtualmente cucita addosso. A annunciarlo è stato il diretto Interessato, Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale argentina che il 23 marzo affrontera' in amichevole l'Italia a Manchester [Video]. Per Martinez si tratta della prima convocazione con l'Albiceleste. Ma il solido e storico legame tra ...

Inter - Muraro durissimo con Icardi : 'Non è un leader - è un capitano passivo' Video : All'#Inter era stato soprannominato 'Jair bianco'. Carletto Muraro è tra quei giocatori che hanno lasciato il segno, protagonista del nuovo corso che alla fine degli anni '70 portò la squadra, nell'arco di un triennio, a vincere il dodicesimo scudetto [Video]. Con la maglia nerazzurra ha vinto, oltre al citato titolo tricolore, anche una Coppa Italia: per lui complessive 193 partite tra campionato, coppe europee e Coppa Italia ed un totale di 55 ...