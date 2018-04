“Iniziato il processo” Ne aveva parlato Nadia Toffa “L’avevano insultata | minacciata e

caffeinamagazine

(Di sabato 21 aprile 2018) Il primo novembre 2015 Aurora ha raccontato alla trasmissione “Le Iene”, su Italia 1, intervistata daquello che le era successo. Aurora Chahrazad Belhamra è figlia di una italiana e di un marocchino, ha 18 anni e vive nella provincia di Reggio Emilia. Nel 2014 è stata aggredita ein più occasioni da tre coetanee marocchine per il suo stile di vita non musulmano. Le adolescenti l’hanno presa di mira sull’autobus su cui Aurora viaggiava per andare a scuola e hanno continuato a insultarla su Facebook. Pochi giorni fa è iniziato il processo a carico delle tre giovani violente che devono rispondere del reato di minacce e lesioni personali in concorso. È stata, picchiata e perseguitata da due studentesse per razzismo “al contrario”: le due marocchine trovavano insopportabile che la ragazzina, all’epoca 14enne, figlia di un matrimonio ...