«Inginocchiati e mettimi sei» | bulli contro il prof a Lucca | arriva la bocciatura per tre

Prof umiliato a Lucca : « Inginocchiati e mettimi 6» : sei studenti indagati per il video - rischiano la bocciatura : Galeotto fu il video : le accuse sono di minacce gravi e violenza privata. Sei studenti sono indagati dalla procura a Firenze, presso il tribunale dei minori, per gli episodi di bullismo avvenuti...

