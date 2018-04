: India, pena capitale per gli stupratori di bimbe sotto i 12 anni #India - MediasetTgcom24 : India, pena capitale per gli stupratori di bimbe sotto i 12 anni #India - RaiNews : #India, pena capitale per stupratori di bambine sotto i 12 anni. La decisione del governo segue la protesta popolar… - SkyTG24 : India, ipotesi pena di morte per chi stupra bambine sotto i 12 anni -

per glidi bambine sotto i 12 anni di età. E' questa la misura decisa dal governono, seguita alla protesta popolare per lo stupro e l'uccisione di una bimba di 8 anni nello stato di JammuKashmir e del presunto stupro di una bambina da parte di un parlamentare del partito al poter nell'Uttar Pradesh. La misura tuttavia non è subito operativa deve passare all'esame del presidente della Repubblica ed essere approvata dal Congresso entro 6 mesi.(Di sabato 21 aprile 2018)