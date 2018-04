India | tre bambine violentate e uccise ai matrimoni Orrore senza fine | si chiede la pena

India - ORRORE AL MATRIMONIO/ Tre bambine violentate e uccise : appena pochi giorni fa un'altra tragedia : INDIA, ORRORE al MATRIMONIO, tre bambine violentate e uccise: avevano dai 7 agli 11 anni. Nel giro di due giorni, tre povere bimbe sono state prima stuprate e poi ammazzate(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:01:00 GMT)

Mentre Xiaomi Mi 6X si mostra in un teaser ufficiale - Xiaomi Mi A1 va fuori produzione in India : Mentre Xiaomi pubblica un teaser ufficiale nel quale mostra Xiaomi Mi 6X, che sarà presentato il 25 aprile, in India Xiaomi Mi A1 esce di scena, sintomo dell'imminente arrivo sul mercato di Xiaomi Mi A2. L'articolo Mentre Xiaomi Mi 6X si mostra in un teaser ufficiale, Xiaomi Mi A1 va fuori produzione in India proviene da TuttoAndroid.

Astaldi si aggiudica tre lotti della metropolitana di Mumbai in India : Astaldi ha ricevuto la lettera di aggiudicazione, in raggruppamento di imprese, per la costruzione di tre lotti della metropolitana di Mumbai , North-South Metro Linea 4, tratta WadalaKasarwadavali, , ...

India - autobus precipita in un burrone : morti 27 bambini - l’autista e due maestre : Viaggiavano su un autobus nello Stato Indiano di Himachal Pradesh quando sono precipitati in un burrone per oltre trenta metri. Trenta i morti finora accertati: ventisette bambini, il conducente del mezzo e due insegnanti. Il sovrintendente di polizia Santosh Patyal ha confermato l’accaduto e ha precisato che l’autobus è uscito di strada nel distretto di Kangra per un errore dell’autista. Tutti i bambini coinvolti erano allievi ...

Indiana Jones - Spielberg immagina il nuovo capitolo : 'Stavolta potrebbe essere donna' : Indiana Jones in gonnella è l'immagine che si sta facendo spazio tra i pensieri di Steven Spielberg. Il regista impegnato nella promozione di 'Ready Player One' ha dichiarato, durante un'intervista ...

Indiana Jones - per Steven Spielberg potrebbe essere donna : In questo periodo di riscoperta delle pari opportunità e di concreti passi avanti nell’equiparazione dei sessi nel mondo dell’intrattenimento, abbiamo avuto un nuovo Doctor Who che è donna e si sono rincorse frenetiche negli ultimi anni le ipotesi su un James Bond al femminile. Nonostante ci siano puristi che storcono il naso, le variazioni di queste figure iconiche del cinema e delle serie saranno probabilmente sempre più ...

Kashmir - giornata di scontri in distretti Indiani : almeno 16 morti : almeno 16 persone sono morte e 50 sono rimaste ferite in una serie di scontri registrati in due distretti dello Stato di Jammu e Kashmir, in India. Gli incidenti più gravi si sono verificati nei villaggi di Dragad e Kachdoora del distretto di Shopian, dove dieci militanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, che a loro volta hanno perso tre uomini. L'altro distretto coinvolto negli scontri a fuoco è stato quello di Anantnag.

India - crolla hotel di tre piani : ci sono morti e feriti : In India, a Indore, nello stato del Madhya Pradesh, località che si trova a quasi 900 chilometri a Sud di New Delhi, ieri sera è crollato un albergo di tre piani e con 25 camere. Si tratta di un hotel che si trova nel centro commerciale vicino alla stazione ferroviaria e alla stagione degli autobus. Si contano almeno dieci morti e tre feriti. I soccorritori sono riusciti a estrarre una decina di persone vive dai detriti lavorando tutta la ...

Scivola in piscina mentre è in vacanza : Indianna muore a 4 anni tra le braccia del papà : Indianna Maddison, bimba inglese di 4 anni, è Scivolata dalla piscina di un villaggio dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia in Egitto, andando a sbattere con la testa. I medici egiziani non si sono accorti dei danni cerebrali riportati dalla piccola, che, una volta tornata a casa, è morta per un infarto tra le braccia del papà: "Troppo dolore".Continua a leggere

Quasi tre milioni di studenti Indiani dovranno rifare gli esami finali - di cui erano state diffuse le soluzioni in anticipo : 2,8 milioni di studenti indiani dovranno rifare gli esami finali di economia e matematica perché le soluzioni ai test erano state fatte circolare tramite l’app di messaggistica WhatsApp prima della sessione di esame. Gli esami in questione sono quelli che The post Quasi tre milioni di studenti indiani dovranno rifare gli esami finali, di cui erano state diffuse le soluzioni in anticipo appeared first on Il Post.

Indian Wells - finale a Del Potro : Federer ko in tre set : L'argentino Juan Martin Del Potro ha vinto il torneo di Indian Wells, in California, battendo in finale Roger Federer in tre set, dopo 2 ore e 42' di gioco. Risultato 6-4, 7-6, 6-7. Per Federer è la ...

