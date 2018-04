INDIA | PENA DI MORTE PER STUPRATORI DI BAMBINI Provvedimento dopo i casi di tre minori

INDIA - chi stupra i bambini avrà la pena di morte : In India non si ferma la spirale della violenza sulle bambine violentate e uccise. Il governo, dopo giorni di contestazioni ed episodi tremendi che si sono susseguiti senza tregua ha deciso di intervenire. Lo ha fatto introducendo la pena di morte per i condannati per violenza sessuale su bambini di età inferiore ai 12 anni. Il provvedimento resterà in vigore per sei mesi, durante i quali dovrà essere ratificato dal Parlamento per diventare ...