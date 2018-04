Incidente Carrara Morti Marco Crea | Irene Bellulovich | Oliver Kemp e Thomas Haycock

Carrara - 4 giovani morti in un Incidente stradale : Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa notte, tra le 3:30 e le 3:45, a Marina di Carrara , lungo viale Zaccagna, dove, in prossimità di un curvane che immette su viale da Verrazzano, subito dopo il ponte sulla foce del fiume Carrione, una Y10 è andata a sbattere contro una cancellata e un muro. Quattro giovani sono morti e un quinto è rimasto gravemente ferito, anche se non sarebbe in pericolo di vita.Le quattro vittime sono due ...

