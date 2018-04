Incidente a San Fiorano Morto Domenico Antonelli titolare di uno storico vivaio

San Vito dei Normanni. In un Incidente morto l’ex sindaco Lorenzo Caiolo : Drammatico sinistro stradale lungo la superstrada Brindisi-Taranto, nei pressi di Latiano. Nello scontro tra due automobili è morto Lorenzo Caiolo,

Lutto per l’ospedale di Tropea. Incidente mortale per Salvatore Montesanti : Uno morto e un ferito. E’ il bilancio di un Incidente stradale avvenuto lunedì mattina sulla provinciale Tropea Vibo Valentia nei

Trapani : Incidente a San Vito Lo Capo - climber francese ferito durante scalata : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - incidente per un climber francese che questa mattina si stava arrampicando sulla pareti di Macari, a San Vito Lo Capo (Trapani). L'uomo, 52 anni, parigino, è stato colpito da una grossa pietra staccatasi dalla parete. A dare l'allarme al 118, che ha immediatamente alle

Incidente stradale : morto Salvatore Montesanti : Tragico Incidente stradale stamattina sulla provinciale di Vibo nel territorio di Drapia. Nello scontro tra due auto è morto Salvatore Montesanti.

Sant’Egidio del Monte Albino. Raffaele Rossi morto nell’Incidente a Nocera : Nel sinistro stradale avvenuto nella notte a Nocera Superiore (Salerno) è morto Raffaele Rossi, otto i feriti di cui uno

Sant’Egidio del Monte Albino. Minorenne morto in un Incidente a Nocera : E’ spaventoso il bilancio di un sinistro stradale avvenuto nella notte a Nocera Superiore (Salerno): un morto ed otto feriti.

Incidente nella notte : ferito giovane fasanese : LAURETO - Un giovane fasanese di 24 anni è rimasto ferito in maniera seria la scorsa notte a seguito di un Incidente stradale avvenuto a Laureto. Il giovane viaggiava su una Lancia Y quando, per cause ...

Cagliari. Morto in un Incidente il noto avvocato Alessandro Meloni : Drammatico sinistro stradale a Cagliari in via della Pineta, all’altezza dell’incrocio con via Milano. Una Polo al cui volante si trovava

Incidente sulla Santa Marina del Focallo : grave centauro di Ispica : Un centauro, C.P. di 65 anni, di Ispica ieri sera è rimasto vittima di un Incidente stradale autonomo sulla Santa Maria del Focallo Marza.

Galleria San Gottardo chiusa un'ora per Incidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Incidente sulla linea Milano – Napoli : Frecciarossa investe passante a 240 km/h : Incidente ferroviario nei pressi di Perugia. Un Frecciarossa, partito da Milano e diretto a Napoli, ha investito una persona ad una velocità di 240 km/h. Il treno al momento è fermo per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi di rito.Continua a leggere

Giussano - Incidente in via Prealpi : necessario lavare la strada - lunghe code : Ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico giovedì pomeriggio un incidente in via Prealpi a Giussano, importante via di scorrimento. Scongiurate conseguenze per gli occupanti dei mezzi, tra cui una ...

Incidente a Latisana : bimbi a bordo : Incidente , poco prima delle 8, a Latisana . Tre auto , con bimbi a bordo , si sono scontrate - per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine - all' incrocio tra via Gioberti e via Marconi . Per ...

Roma. Incidente nel quartiere Castelverde morto Alessandro Gattanella : Incidente mortale in via Massa di San Giuliano civico 226 a Roma. Intorno alle 5, Alessandro Gattanella, romano di 21