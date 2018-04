In mio figlio è scattata la vergogna Credevo non avrebbe retto | ma forse era che

huffingtonpost

: #MyWay ? ?? Io, mio figlio Fede e la #CoppaItalia ??????! ?? #LazioJuventus, 17 marzo 2004, Stadio #Olimpico, #Roma… - DemetrioAlbe : #MyWay ? ?? Io, mio figlio Fede e la #CoppaItalia ??????! ?? #LazioJuventus, 17 marzo 2004, Stadio #Olimpico, #Roma… - Corriere : Nuda in chat, una mamma: «Mio figlio ora si vergogna, ho capito che gli farà bene» - MelogNicoletti : Una madre racconta: quella volta che Gabriella Lesmo voleva convincermi che avrebbe guarito mio figlio autistico co… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Pulire le scale, ramazzare il cortile, girare con gli spazzoloni nell'atrio della scuola come punizione per "aver superato il limite" a 14 anni per aver diffuso via chat un video intimo che una ragazzina aveva mandato al fidanzato serve per capire. Lo spiega al Corriere la mamma di un ragazzo che frequenta un liceo milanese per il quale è in corso anche un procedimento penale.Le cosiddette punizioni sono state date dalla scuola, con la sospensione per dieci giorni e, appunto, la condanna ai lavori socialmente utili."In miola- racconta la madre al Corriere della sera - che non è per niente facile da provocare nei ragazzi di oggi.che lui non. La verità,, era che non reggevo io".Spesso non si capisce la gravità delle cose che si compiono a 14 anni. Ma anche gli adulti sottovalutano. "Né i ...