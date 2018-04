In Italia sempre meno fumatori | ridotti del 17 | 5% in 14 anni

Trattativa - Pif : “Stato Italiano ha sempre trattato con la Mafia. Così fece Andreotti con Bontate…” : “Lo stato italiano ha sempre trattato con la Mafia, la sentenza Andreotti è una dimostrazione e dalla Seconda Guerra mondiale che lo stato italiano tratta con la Mafia.Questa di oggi è solo l’ultima delle sentenze.” Così si pronuncia il regista a pochi minuti dalla emissione della sentenza per il processo sulla Trattativa Stato-Mafia, durante la presentazione del libro di Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte, “La verità ...

Influenza - ISS : “Sempre meno anziani vaccinati - Italia caso unico in Europa” : Nel nostro Paese gli anziani si vaccinano sempre meno e, di conseguenza, si ammalano di più. Cresce invece, seppur lievemente, la vaccinazione tra gli adulti (18-64 anni). E’ il quadro che emerge da due approfondimenti sul tema pubblicati su ‘Allis’, newsletter dell’Istituto superiore di sanità. Per quanto riguarda gli anziani una ricerca pubblicata di recente sull”European Journal of Public Health’ – ...

Vinile sempreverde : in Italia un mercato da 13 - 4 milioni : Dischi in Vinile (Pixabay) Continua a crescere il mercato del Vinile. L’anno scorso i ricavi globali hanno segnato un incremento del 22,3% rispetto al 2016. E l’Italia riflette in pieno la tendenza, come emerge dai dati della Federazione industria musicale Italiana (Fimi). Lo scorso anno ha registrato una crescita dei ricavi consistente, che si attesta al +46,7%, corrispondente ormai al 10% del mercato nazionale. La quota a valore è ...

Cremazione degli animali - una pratica sempre più diffusa anche in Italia : Così come in buona parte del resto del mondo, anche in Italia cresce il ricorso alla Cremazione degli animali domestici. Un processo durante il quale il corpo del proprio animale d’affezione viene collocato all’interno di un apposito forno crematorio, e sottoposto a temperature fino a 1800 gradi: il calore così indotto sarà in grado di asciugare il corpo, bruciare la pelle e i peli e vaporizzare i tessuti molli. Le ossa verranno calcificate, ...

Carceri Italiane sempre più a rischio radicalizzazione - nessuna emergenza stranieri : Aumentano di oltre 6mila unità in due anni i detenuti totali, problemi per i diritti dei transessuali e la libertà religiosa, il 39% di chi esce torna in cella

In Italia ci si sposa sempre più tardi. E sempre meno : sempre più tardi e sempre di meno. Sono queste le due tendenze principali che caratterizzano oggi i matrimoni in Italia, secondo quanto riporta un'analisi del Sole 24 Ore condotta su dati Istat. Nel 2016 gli uomini si sono sposati in media a 37 anni, le donne a 33: un'età che è maggiore di tre anni rispetto a 12 anni prima.C'è una differenza tra uomo e donna."Per entrambi si tratta grosso modo di tre anni in ...

Settant'anni fa le elezioni del 1948 - il voto che cambiò per sempre l'Italia : Le elezioni del 18 aprile 1948: uno snodo cruciale della storia d'Italia, ridotta in macerie, non solo materiali, dalle devastazioni della seconda guerra mondiale e da vent'anni di dittatura. Un ...

Alimentazione : gli Italiani sempre più attenti a benessere e ingredienti : Il nuovo numero dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, analizza il carrello della spesa degli italiani per scoprire e raccontare gli ultimissimi trend: prosegue l’attenzione al benessere e all’Alimentazione equilibrata, cresce la sensibilità per le componenti green ed ecosostenibili, si conferma il valore identificativo dei lifestyle, ma torna anche la voglia di premiarsi con prodotti più edonistici e con comfort food: è ...

Sempre più imprese Italiane all'estero. Boom di cibo e moda : Crescono i negozi Made in Italy al di fuori dei confini nazionali. Secondo l'annuale Osservatorio Confimprese il retail italiano all'estero registra un aumento del 20% rispetto al 2017 con 230 ...

Previsioni Meteo - sarà un Aprile sempre più caldo : clamorosa ondata di calore in Europa - coinvolta anche l’Italia ma attenzione ai temporali : 1/32 ...

Karate - Campionati Italiani kumite 2018 : Lorena Busà emula il fratello e vince il titolo! Silvia Semeraro sempre ai vertici - conferma per Laura Pasqua : Il Karate in Italia è un affare di famiglia. Lorena Busà emula il fratello Luigi e sale sul trono della categoria -55 kg ai Campionati Italiani 2018 di kumite, che hanno avuto luogo nel Centro Olimpico Federale di Ostia. La Busà, seconda nella tappa di Salisburgo delle Series A, ha sconfitto Alessandra Mangiacapra nella finale per l’oro, mentre sul terzo gradino del podio sono salite Veronica Brunori e Lucrezia Angelica Molgora. Già ...

Nuoto - Pellegrini vola nei 100 dorso e centra la seconda miglior prestazione Italiana di sempre : Federica vince sempre: lo fa, ed è il suo oro tricolore numero 117, nei 100 dorso agli Assoluti di Riccione. 'Ho guardato la lista delle partecipanti e mi è venuto un po' male', sorride alludendo all'...