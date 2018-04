In Italia i fumatori sono sempre di meno | diminuiti del 17 | 5% in 14 anni

In Italia sempre meno fumatori : ridotti del 17 - 5% in 14 anni : Diminuisce il numero dei fumatori in Italia: in 14 anni il loro numero si e’ ridotto del 17,5%, passando dal 24% del 2002 al 19,8% del 2016. Il fenomeno riguarda soprattutto gli uomini, passati dal 31,3% al 24,8% (-20,7%), mentre nelle donne si e’ registrata la riduzione dal 17,2% al 15,1% (-12,2%). E’ quanto emerge dai dati presentati oggi Roma, presso il ministero della Salute, in occasione della Giornata nazionale della ...