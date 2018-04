In Inghilterra | ' Arsenal pazzo per Allegri | ma è sfida con il Chelsea'

tuttosport

: RT @Boboj29: Wenger lascia l'Arsenal , in Inghilterra fanno il nome di Allegri quale probabile sostituto. Il mio pensiero e' semplice,se vu… - misterywolf65 : RT @Boboj29: Wenger lascia l'Arsenal , in Inghilterra fanno il nome di Allegri quale probabile sostituto. Il mio pensiero e' semplice,se vu… - NOGOOD57095470 : RT @sdrughi: @NOGOOD57095470 Non so Davide, lasciare la Juve x l' Arsenal sarebbe fare un passo indietro, in questo momento in Inghilterra… - sdrughi : @NOGOOD57095470 Non so Davide, lasciare la Juve x l' Arsenal sarebbe fare un passo indietro, in questo momento in I… -

(Di sabato 21 aprile 2018) TORINO - In-mania. 'Mad for Max' , 'Pazzi per Max' , è infatti il titolo scelto dal 'Daily Star' per parlare dell'interessamento dell'per l'allenatore della Juventus . Il ...