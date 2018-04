today

: In 60 secondi svaligiano il furgone per strada, lei pubblica il video su facebook - GioeleUrso1 : In 60 secondi svaligiano il furgone per strada, lei pubblica il video su facebook -

(Di sabato 21 aprile 2018) Evidentemente avevano già tutto organizzato e conoscevano benissimo le abitudini della loro vittima perché il furto che hanno commesso è letteralmente da film. Agli amanti del cinema non potrà non venire in mente "...