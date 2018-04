Imparare ad amare i vecchi giochi - articolo

eurogamer

La recente ondata di giochi rimasterizzati non è soltanto questione di soldi!

(Di sabato 21 aprile 2018) Iretro sono parte dei videoda ormai diversi decenni. Sul serio: fintanto che sono esistite persone abbastanza grandi da aver nostalgia verso qualche titolo, è esistita anche una fetta di pubblico devoto che li ricordava a gran voce. Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito a una silente rivoluzione in questo campo.Il fatto che, sebbeneo di 13 anni, Shadow of the Colossus sia balzato in cima alle classifiche di vendita nel Regno Unito è soltanto l'ultimo tassello nella sequenza di eventi che indica un importante cambiamento, sia culturale sia commerciale, nel significato dei; dall'incredibile prestazione commerciale dello scorso anno deidi Crash Bandicoot rimasterizzati, fino al rinato gioco di culto Rez Infinite, fino alla baraonda che ha coinvolto la scarsità di scorte in magazzino per le microconsole NES e SNES Classic di Nintendo, stiamo ...