Anticipazioni Il Segreto - 23-28 aprile : una brutta notizia : Il Segreto, trame prossima settimana: Julieta denuncia Saul? Il Segreto, come le altre soap di Canale5, mercoledì 25 aprile non andrà in onda. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 23 al 28 aprile annunciano clamorosi colpi di scena. Beatriz è molto confusa dopo la fine della storia d’amore con Matias e si rifugia tra le braccia di Aquilino. Emilia cerca di farla riflettere ma la ragazza non cede. Camila cerca di convincere Hernando ad ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 23 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 23 aprile 2018: Matias dice tutta la verità ad Emilia: è andato a parlare con Beatriz, ma solo per ribadirle di non voler più avere nulla a che fare con lei… Beatriz rientra a casa distrutta, intanto Matias dona a Marcela un orsetto di peluche che lei desiderava tanto da piccola… Aquilino annuncia ai Dos Casas che ha affittato una casetta in periferia, ma poi svela a Beatriz di averlo ...

Il Segreto - anticipazioni : Pedro (dalla Russia) chiede il divorzio a Dolores : Il Segreto Il pubblico de Il Segreto ricorderà senz’altro Pedro Miranar, marito di Dolores e padre di Hipolito, che è stato uno dei personaggi storici della telenovela di Canale 5. L’uomo, capace sempre di ficcarsi nei guai così come il resto della sua famiglia, ad un certo punto ha lasciato Puente Viejo partendo alla volta della Russia, per seguire la causa comunista. Ebbene, nelle puntate in onda la prossima settimana tornerà ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Nicolas viene fucilato? Video : Le anticipazioni spagnole de #Il Segreto ci portano brutte notizie sulla sorte di Nicolas, arrestato e condannato a morte dopo l'omicidio di Dos Caras, l'uomo che mise fine alla vita di Mariana incinta al momento della sua morte. L'Ortuno ricevera' l'ultima visita di sua figlia Juanita, accompagnata da Emilia. La Castaneda però rivelera' a Nicolas di avere in mente un piano che potrebbe salvarlo dalla fucilazione. anticipazioni Il Segreto ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 21 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 21 aprile 2018: Mauricio inizia a minacciare con un coltello coloro che in piazza osteggiano lui e Donna Francisca. La Montenegro giura vendetta contro Julieta, che intanto racconta a Prudencio i suoi sospetti su Saul… Beatriz, tramite telefono, dà appuntamento a Matias al capanno. Il ragazzo però le ripete che non la ama più e le intima di lasciare in pace sia lui e sia Marcela. Beatriz non ...

Il Segreto - slitta l’episodio del 25 : anticipazioni trame da lunedì 23 a sabato 28 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Il confronto tra Hernando e Nicolas Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO propone a SAUL di fuggire ma… : PRUDENCIO Ortega (Josè Milan), nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto, studierà un diabolico piano per impedire a SAUL (Ruben Bernal) di essere felice al fianco di Julieta Uriarte (Claudia Galan): visto che ogni suo sotterfugio per separare gli innamorati risulterà vano, l’antagonista della telenovela utilizzerà un Segreto legato al passato per far arrestare il consanguineo. Dando uno sguardo alle anticipazioni attinenti a ...

IL Segreto - anticipazioni puntata IN PRIMA SERATA del 20 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO in PRIMA SERATA di venerdì 20 aprile 2018: Don Anselmo decide di rimproverare Beatriz, che nega ancora di avere una storia con Aquilino. Julieta, intanto, pensa che sia stato Saul ad appiccare l’incendio che ha causato la morte di Ana… La nonna di Julieta le fa promettere di non lanciare accuse nei confronti di Saul senza avere PRIMA le prove. Donna Francisca minaccia Candela. Hipolito ed ...

Il Segreto - Julieta sospetta di Saul : anticipazioni puntata di venerdì 20 aprile : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 20 aprile alle 21.25 su Canale 5. Secondo appuntamento in prima serata per la soap spagnola dopo il cambio di giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 20 aprile Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

Il Segreto episodi 20 aprile in prima serata - le anticipazioni : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: la puntata di oggi pomeriggio Beatriz propone ad Aquilino una fuga romantica a ...

Il Segreto anticipazioni : 'Francisca Montenegro morirà' - trama 1776 Video : Le anticipazioni de #Il Segreto di Puente Viejo portano news incredibili. Protagonista, la matrona del paesino che, più invecchia, più sembra incattivirsi. Ne è prova l'ultima sua malvagita', l'ordine di bruciare la casa - che ha finto di regalare per allontanare da sé ogni sospetto - a Julieta. rimasta così senza dimora e senza figlia, divorata dalle fiamme. La Montenegro paghera' i suoi crimini? Nelle puntate spagnole pare proprio di sì, dato ...