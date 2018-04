Il Sassuolo batte di misura la Fiorentina | 1-0 e salvezza vicina

ilgiornale

(Di sabato 21 aprile 2018) Ildi Giuseppe Iachini ottiene una vittoria preziosa che l'avsempre di più alla quota. I neroverdi ottengono la seconda vittoria consecutiva nel giro di tre giorni e dopo aver mandato ko per 1-0 il Verona di Pecchia hanno fatto lo stesso con ladi Stefano Pioli che ha invece incassato la seconda sconfitta nel giro di tre giorni. Il gol della vittoria porta la firma di Matteo Politano, autore di una rete davvero strepitosa. Con questo successo ilsale a quota 37 punti, mentre laresta ferma a quota 51 ma rischia di veder scappare Sampdoria, Atalanta e Milan.Primo tempo equilibrato al Mapei Stadium con ilche si fa vedere pericolosamente dalle parti di Dragowski al 20'. Al 30' la viola resta in 10 uomini per l'espulsione di Dabo e al 40' i neroverdi passano in vantaggio con il best gol di Politano che di sinistro la mette ...