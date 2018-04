Il ritorno di Loredana Berté ad Amici di Maria De Filippi | video del medley a tutto rock

optimaitalia

(Di sabato 21 aprile 2018) Con In Alto Mare e Non sono una signora,addiDeha portato la sua attitudine-punk tornando nello spettacolo che l'ha già vista protagonista in giuria nelle passate edizioni.Laer calabrese si è esibita in uncon i cantanti della squadra Blu, con l'accompagnamento delle coreografie dei ballerini della stessa squadra.Ilsi è aperto sulle note ormai iconiche di In alto mare, per poi proseguire con l'altrettanto celebre Non sono una signora, brano manifesto del suo repertorio.Dopo aver cantato con gli interpreti dei Blu, laha ritrovato la padrona di casaDee ha incontrato Diego Armando Maradona, l'ex bandiera nel Napoli ospite speciale del terzo serale. La cantante ha ricordato di aver cantato per lo scudetto del Napoli del 1987. Poi ha salutato Heater Parisi, giurata fissa di questa ...