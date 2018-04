Il post su Facebook dei Backstreet Boys per festeggiare i 25 anni farà impazzire tutti i

Morto Avicii - dj svedese tra i più famosi al mondo : aveva 28 anni L'ultimo post su Facebook : Morto a 28 anni il produttore e dj svedese Avicii . È stato trovato senza vita a Muscat, in Oman. Lo riferisce Variety e altri media, citando la portavoce dell'artista, Diana Baron. Avicii, all'...

Morto Avicii - dj svedese tra i più famosi al mondo : aveva 28 anni. Divenne celebre col singolo «Wake me up» L'ultimo post su Facebook : Morto a 28 anni il produttore e dj svedese Avicii. È stato trovato senza vita a Muscat, in Oman. Lo riferisce Variety e altri media, citando la portavoce dell'artista, Diana...

Olgiate Comasco - prende la multa e il sindaco posta la foto su Facebook : è polemica : Il divieto di transito davanti alla scuola materna va rispettato, e il primo cittadino adotta la linea dura: critiche dalla minoranza per i toni usati nella...

Tasse in Irlanda - dati negli Usa : Facebook «sposta» 1 - 5 miliardi di utenti : Zuckerberg si dichiara «d’accordo» con la Gdpr, il regolamento europei sui dati in arrivo il 25 maggio.Nei fatti, però, l’azienda sta spostando la responsabilità su 1,5 miliardi di utenti negli Stati Uniti per evitarne le strette. Ecco come...

Facebook è in fuga dalle leggi UE per la privacy : sposta 1.5 miliardi di utenti! : Secondo le recenti indiscrezioni Facebook avrebbe spostato dai propri database Europei (in Irlanda) la bellezza di 1.5 miliardi di utenti negli USA per evitare le nuove leggi UE sulla privacy.In data 25 maggio 2018 entrerà in vigore nella comunità europea la nuova legge GDPR, ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati per una maggiore tutela sulla privacy delle persone.In sostanza questo nuovo regolamento rende più difficile ...

'Razzista e omofobo su Facebook' - bufera sul concorrente Danilo. Poi i post vengono rimossi : Il Grande Fratello 15 ha appena riaperto i battenti che è già tempo di concorrenti omofobi. Danilo Aquino , 31 anni, è il romano coatto dalla battuta sempre pronta subito adottato dai social, ma sulla ...

Torino - Piazza San Carlo : arrestati i ragazzi che scatenarono il panico/ Uno ha confessato : il post Facebook : Torino Piazza San Carlo, 8 arresti per provocato panico e tentata rapina: i presunti responsabili usavano spray urticante per rapine in Piazza. Le indagini chiuse, tutti gli indagati(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:31:00 GMT)

Facebook a pagamento senza pubblicità : quanto saresti disposto a spendere? : Le problematiche legate alla privacy sono insite nel servizio offerto da Facebook fin dalla sua nascita. Già nel 2010, Mark Zuckerberg si era spinto ad affermare che la privacy “è un concetto ormai superato” e che gli utenti “non hanno problemi a condividere informazioni personali online”, poiché “le norme sociali cambiano nel tempo”. Nel corso degli anni però, nonostante le convinzioni del suo co-fondatore, Facebook ha costantemente ricevuto ...

Il video di un suicidio postato su Facebook e utilizzato per una rivendicazione sindacale : Sulle pagine dell'Usb dei vigili del fuoco e di un consigliere comunale del M5s. In rete scoppia la polemica

“Azzanna” capretto vivo e posta il video su Facebook : E’ stato identificato dai carabinieri, su segnalazione del nucleo operativo del Movimento animalista, l’uomo di Anoia (Reggio Calabria) che ha postato su Facebook un filmato che lo mostra nell’atto di mordere la testa di un capretto come per divorarla. L’animale, tra belati di terrore, a un certo punto rimane quasi sospeso a mezz’aria tra le fauci del suo tormentatore, evidentemente compiaciuto. I carabinieri della stazione di ...

