Il piano di Intesa Sanpaolo | ' Quattro miliardi per la Liguria'

Industria : Messina - ripresa è diseguale - in piano Intesa fondi per chi è in difficoltà : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “La ripresa è in corso e i risultati del rapporto sui distretti produttivi la confermano, ma è una ripresa diseguale. Il nostro è un Paese sostanzialmente forte, con distretti produttivi e imprese eccellenti che competono nell’economia mondiale. Ma c’è disuguaglianza, pensiamo ad esempio al Meridione e alla disoccupazione giovanile”. E’ quanto afferma il ceo di Intesa SanPaolo, ...