Il Pd scende dall' Aventino Via ai contatti segreti tra Renzi e Casaleggio

Deejay Chiama Italia - a Linus scende il sangue dal naso a pochi attimi dalla diretta (Video) : Piccolo inconveniente per Linus nella puntata del 16 aprile 2018 di Deejay Chiama Italia. A pochi minuti dalla partenza della diretta radiofonica (e televisiva), infatti, allo speaker è iniziato ad uscire il sangue dal naso. Non un piccolo caso risolvibile in pochi secondi, ma qualcosa di ben più fastidioso, dal momento che Linus ha dovuto abbandonare lo studio per correre ai ripari. Deejay Chiama ...

Aiuto - mi si è ristretta la Plymouth! Il “gigante” scende dall’auto tra lo stupore degli appassionati : Stati Uniti, durante i raduni automobilistici tra auto da favola e stravaganze motorizzate è possibile vedere di tutto, ma forse non tutti si aspettavano la versione miniaturizzata di una Plymouth Superbird del 1970. La vettura originale fu progettata a suo tempo per le gare automobilistiche Nascar, ma anche la sua copia pare non sfigurare, destando l’interesse dei curiosi. Una volta raggiunto il parcheggio lo stupore dei presenti raggiunge il ...

scende dall'auto dopo l'incidente : travolto e ucciso in autostrada : E' sceso dalla sua auto dopo un tamponamento per posizionare il triangolo ed è stato travolto da due auto in transito sull'autostrada A4. Un impatto tremendo, poi la violenta caduta sull'asfalto. E' morto...

INCIDENTE STRADALE/ Brescia - scende dalla macchina dopo tamponamento e viene falciato : INCIDENTE STRADALE, oggi 13 marzo 2018: a Brescia un uomo di 49 anni è sceso dalla propria macchina dopo un lieve tamponamento ma è stato falciato da due auto in successione.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:19:00 GMT)

Brescia - scende dall'auto sull'autostrada : travolto e ucciso : Un automobilista è morto in serata lungo l'autostrada A4 nel Bresciano, in direzione di Venezia, tra lo svincolo per la Brebemi e il casello di Brescia ovest. Pare che l'uomo sia stato travolto da una ...

scende dall'auto per soccorrere un capriolo : è gravissimo. Investito anche l'amico : Arezzo, 10 marzo 2018 - Rischia la vita per un capriolo. Lo vede ferito lungo la strada, alle Ville di Monterchi: si ferma insieme all'amico per soccorrerlo o per vedere in che condizioni fosse. Un'...

Viaggia senza biglietto e si rifiuta di scendere dall'autobus : denunciato : BRINDISI - Viaggiava senza biglietto su un autobus extraurbano della Stp e si è opposto alla richiesta del controllore di scendere dal veicolo. Un nigeriano di 33 anni senza fissa dimora, V.O., è ...

'Non devi pulirmi il vetro'. scende dalla Porsche con l'ascia di 30 centimetri : ROMA - Un episodio che ha dell'incredibile è avvenuto in una strada di Roma. Un automobilista è sceso dall'auto brandendo un'ascia contro un lavavetri . Perché? Semplicemente - come scrive il ...

Ma si vede tutto!”. Cecilia Capriotti da infarto all’Isola dei famosi. La sexy showgirl scende dalle scale dello studio e tutti - inevitabilmente - notano quel piccantissimo particolare : Cecilia Capriotti torna in studio. La scorsa settimana la showgirl ascolana è stata eliminata secondo l’insindacabile giudizio del pubblico e nella puntata di martedì 20 febbraio è tornata da Alessia Marcuzzi. La giovane non aveva superato l’ostacolo della prima nomination e la scorsa settimana aveva dovuto salutare le splendide spiagge dell’Honduras appena tre settimane dall’inizio del reality edizione 2018. Durante la discesa ...