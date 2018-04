Il Milan ricorda | Dopo l' andata col Benevento la prima svolta - Calcio

Milan - Gattuso : "Col Torino come col Napoli. Belotti? Mi ricorda Sheva" : La mancanza di vittorie che dura ormai da quattro partite non deve ingannare. O almeno: è stato un rallentamento probabilmente fatale in ottica Champions, ma il Milan resta una squadra viva, come ...

Milan ricorda Wilkins : “stasera come te lotteremo su ogni palla” : “Ciao Ray, ci mancherai: questa sera lotteremo su ogni pallone come avresti fatto tu”. E’ il messaggio con cui il Milan ha voluto ricordare su twitter l’ex giocatore rossonero Ray Wilkins morto a 61 anni dopo essere stato colpito da infarto. Alle 18.30 il Milan scenderà in campo a San Siro per disputare il derby con l’Inter. (AdnKronos) L'articolo Milan ricorda Wilkins: “stasera come te lotteremo su ogni ...