Il governo ha deciso | pena di morte per chi stupra bambini di età inferiore ai 12 anni

governo - Orfini : “Noi all’opposizione. Ma dopo averlo deciso larga parte dei dirigenti Pd hanno preso la linea opposta” : dopo aver votato la scelta di stare all’opposizione, larga parte dei gruppi dirigenti del Pd, dal giorno dopo, hanno messo in campo una linea opposta. A raccontarlo non è un retroscena, ma – con queste parole – il presidente del partito, Matteo Orfini, in un’intervista alla Stampa. Una circostanza a causa della quale Orfini si dice “sconcertato“. E’ la riprova che il Pd in questo momento è diviso tra ...