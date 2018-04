huffingtonpost

: Il giurista che definì la trattativa Stato-Mafia una 'boiata' non cambia idea dopo la sentenza: 'Il processo non an… - HuffPostItalia : Il giurista che definì la trattativa Stato-Mafia una 'boiata' non cambia idea dopo la sentenza: 'Il processo non an… - EvasoreHonesto : RT @HuffPostItalia: Il giurista che definì la trattativa Stato-Mafia una 'boiata' non cambia idea dopo la sentenza: 'Il processo non andava… - danielecoduti : Il prof. Fiandaca critica il processo e la sentenza sulla c.d. trattativa Stato-mafia, -

(Di sabato 21 aprile 2018) Qualche anno fa, in piena bufera mediatica, quando quello sullaveniva definito il processo del secolo, usò parole dure, bollando l'atto di accusa della Procura di Palermo come una "pazzesca". Oggi Giovanni Fiandaca, tra i massimi studiosi italiani di diritto penale, non usa la scure, ma ribadisce dubbi e perplessità manifestati da sempre sul lavoro dei pm palermitani dicendo che il processo non si doveva fare. Il commento arriva dopo il verdetto che, invece, ha accolto praticamente in pieno l'impianto dei magistrati condannando a pene pesantissime quelli che sarebbero stati i protagonisti del dialogo tra pezzi delle istituzioni e Cosa nostra negli anni delle stragi: dall'ex generale del Ros Mario Mori, all'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri condannati a 12 anni di carcere.Le critiche di Fiandaca sono tutte in diritto. "Fermo restando che ...