Il Benevento fa l' impresa a San Siro 1 a 0 contro il Milan

(Di sabato 21 aprile 2018) Finisce con una storica vittoria dell'anticipo del sabato sera trae sanniti. I rossoneri perdono l'occasione per conservare la sesta posizione. Per iltre punti storici che potrebbero servire a poco, ma almeno allontanano la retrocessione aritmetica. E regalano un trionfo epocale ai tifosi sanniti.Ilarriva a questo match dopo tre pareggi consecutivi. L'ultima vittoria, quella in casa per 3 a 2 ai danni del Chievo del 18 marzo scorso. Ilha raccolto una delle poche gioie di questa stagione proprio all'andatail. Il primo punto della sua storia in Serie A arrivò proprioi rossoneri dopo 14 sconfitte consecutive.Gattuso opta per il 4-4-2. Donnarumma tra i pali, Calabria, Bonucci, Zapata e Rodriguez a comporre la difesa. Centrocampo con Borini, Kessié, Biglia e Bonaventura. In attacco, spazio alla coppia Cutrone-Andrè Silva. ...