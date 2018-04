Ignazio Moser spiega l’assenza di Cecilia Rodriguez | “Basta rotture”

Ignazio Moser dopo l’operazione : “Cecilia assente per mia scelta - basta paranoie” : Ignazio Moser parla dopo l’operazione a cui si è sottoposto: “Cecilia assente per mia scelta, ma basta paranoie e rotture di scatole” Nei giorni scorsi Ignazio Moser si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio. Quello stesso ginocchio che gli affezionati del Grande Fratello Vip ricorderanno molto bene, visto che a reality in corso, […] L'articolo Ignazio Moser dopo l’operazione: “Cecilia assente ...

Francesco Moser : «Il ciclismo è sacrificio. Mio figlio Ignazio invece...» : La bicicletta è uno sport a cui devi dedicarti al 100%, non al 50. Ma non è il solo: tanti ciclisti fanno una stagione super e poi scompaiono». Lei invece ha gareggiato per vent'anni ad alti livelli: ...

Francesco Moser : «Il ciclismo è sacrificio. Mio figlio Ignazio invece…» : «Per fare il ciclista devi fare un certo tipo di vita: quando mi sono accorto che mio figlio non la faceva, sono stato il primo a dirgli “o corri o smetti”». Francesco Moser prova a restare impassibile, proprio come quando dominava in bicicletta, ma dallo sguardo è palese che gli sarebbe piaciuto avere un erede in famiglia, sportivamente parlando. Non ne ha mai fatto mistero, ma il talentuoso Ignazio nel 2014 ha deciso di smettere e lo scorso ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in TV? Ecco perché : Francesco Monte, Paola Di Benedetto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero incontrarsi presto in TV: Ecco il programma che potrebbe farli riunire Francesco Monte e Cecilia Rodriguez non stanno più insieme da mesi ormai, eppure gli occhi dei più curiosi continuano ad essere puntati su di loro. Le loro storie d’amore (lei con Ignazio Moser e […] L'articolo Francesco Monte e Paola Di Benedetto con Cecilia Rodriguez e Ignazio ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : un pomeriggio alternativo Video : Cecilia [Video] Rodriguez e Ignazio Moser sono ancora una delle coppie più discusse del momento. Le motivazioni sono tante. Molti, infatti, non approvano la relazione sorta tra i due all'interno della casa del #Grande Fratello proprio mentre Cecilia era ancora fidanzata ufficialmente con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne nel 2012. Quello che sconcerta di più è il fatto che la bellissima Cecilia ha lasciato in diretta Francesco, ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : un pomeriggio alternativo : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ancora una delle coppie più discusse del momento. Le motivazioni sono tante. Molti, infatti, non approvano la relazione sorta tra i due all'interno della casa del Grande Fratello proprio mentre Cecilia era ancora fidanzata ufficialmente con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne nel 2012. Quello che sconcerta di più è il fatto che la bellissima Cecilia ha lasciato in diretta Francesco, davanti a ...

CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle : da Maria De Filippi a Ignazio Moser (puntata 8 Aprile) : Che TEMPO che fa goes trash: Fabio Fazio ospita Maria De Filippi e Ignazio Moser in una serata in cui si parla tanto di inciuci. La tv, qui, è il primo ambito di riferimento.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:50:00 GMT)

Ignazio Moser/ I conflitti con papà Francesco : cosa gli ha detto dopo il GF (Che tempo che fa) : Ignazio Moser, l'ex concorrente del Grande Fratello sta per diventare padre? Da Fabio Fazio a Che tempo che fa l'ex ciclista potrebbe sciogliere i dubbi. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:46:00 GMT)

Francesco Moser/ Sul figlio Ignazio : "Braccia rubate all'agricoltura" (Che tempo che fa) : Francesco Moser oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa insieme a suo figlio Ignazio. A luglio sarà sicuramente tra i presenti alla Moserissima(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:16:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maria De Filippi - Maurizio Martina - Biagio Antonacci - Enzo Iacchetti e Ignazio Moser tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiquattresima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maria De Filippi, Maurizio ...

Ignazio MOSER/ Cecilia Rodriguez incinta? Le rotondità insospettiscono il web (Che tempo che fa) : IGNAZIO MOSER, l'ex concorrente del Grande Fratello sta per diventare padre? Da Fabio Fazio a Che tempo che fa l'ex ciclista potrebbe sciogliere i dubbi. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:23:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maurizio Martina - Biagio Antonacci - Enzo Iacchetti e Ignazio Moser tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiquattresima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maurizio Martina, Biagio ...

Ignazio Moser e Loredana Bertè tra gli ospiti di Che tempo che fa : Che tempo che fa: Fazio ospita Ignazio Moser e Loredana Bertè Domani sera, domenica 8 aprile, Fabio Fazio tornerà con una nuova puntata di Che tempo che fa. Tra gli ospiti dello show ci saranno Ignazio Moser e Loredana Bertè. L’ex gieffino della seconda edizione del Grande Fratello Vip e fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, siederà al tavolo di Che tempo che fa con il padre, Francesco, per parlare del docu film sulla vita e i ...

Barbara d’Urso difende Marco Ferri e lancia una frecciatina a Ignazio Moser : Domenica Live, Barbara d’Urso contro Cecilia e Ignazio: l’ennesima frecciatina della conduttrice Ennesima frecciatina di Barbara d’Urso a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Durante l’ultima puntata di Domenica Live, la conduttrice napoletana ha difeso Marco Ferri, naufrago dell’Isola dei Famosi, e ha tirato in ballo la coppia nata al Grande Fratello Vip. Tutto è nato […] L'articolo Barbara d’Urso difende Marco Ferri e lancia una frecciatina a ...