Iginio Massari | le ricette Vip del pasticcere più famoso d' Italia

Iginio Massari e figlia - la dolce famiglia in tv : MILANO - 'figlia di? Siamo tutti figli di. Io, a differenza degli altri, non ho margini di errore'. Non si sente una raccomandata Debora Massari che da domani sera sarà accanto al padre per le dieci ...

Iginio Massari sbarca a Napoli : 'Sono un diavolo - inventerò il dolce che non ingrassa' : Il maestro Massari non è nuovo a parallelismi tra il mondo della pasticceria e le donne, due sue 'grandi passioni'. È malleabile più di una torta ai tempi e li accoglie rivedendo stili, prospettive, ...

Anna Tatangelo tra i semifinalisti di Celebrity Masterchef 2 con i complimenti di Iginio Massari : Anna Tatangelo tra i semifinalisti di Celebrity Masterchef 2: questo è il responso della seconda puntata di ieri del cooking show di Sky Uno in versione vip.

Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 tra la prova Iginio Massari e l'esterna ad Amatrice : anticipazioni 22 marzo : Tutto è pronto per il ritorno di Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 per il secondo appuntamento in onda oggi, giovedì 22 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, a partire dalle 21.10.

Iginio Massari e la millesfoglie della madre : "Inimitabile" : Milano , askanews, - C'è da rimanere incantati come bambini davanti alla vetrina di un negozio di giocattoli: mignon, gelatine di frutta, mono porzioni illuminano il banco centrale della sua nuova ...

Iginio Massari inaugura la sua nuova pasticceria a Milano : Da un lato c’è l’insolita collaborazione tra il mondo dell’alta pasticceria e quello delle banche. Dall’altro, invece, c’è l’approdo ufficiale di un maestro assoluto in quel di Milano, dopo decenni di premi e riconoscimenti internazionali conquistati dalla vicina Brescia. Per la gioia dei più golosi, apre i battenti a cavallo tra Piazza del Duomo e Piazza Diaz la prima insegna meneghina di Iginio Massari, ...

Chi è Iginio Massari - il pasticciere più famoso (e bravo) d’Italia : Sarebbe stato bellissimo vedere Gualtiero Marchesi aggirarsi nella pasticceria di Iginio Massari, suo caro amico e uno dei pochissimi colleghi realmente stimato dal Maestro che diceva «Mi sento in imbarazzo solo davanti a lui: a 20 anni reggeva già un intero stabilimento». Facile pensare a grandi battute nell’ammirare le vetrine con i capolavori dolci all’interno di una banca milanese: il pasticciere più famoso d’Italia – 75 anni, energia ...

Iginio Massari - il primo maestro pasticcere che apre in banca : Ad accoglierlo , in via Marconi 4, tra vip, chef giornalisti e il mondo economico milanese, da Berton a Gazzè, da Borghese a Barale. E quarantuno cappelli bianchi, quelli dei pasticceri dell'...