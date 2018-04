Ibrahimovic? No | grazie

huffingtonpost

: RT @Fozio3: Finalmente un motivo per vedere i #Mondiali. Grazie #Ibrahimovic, non smettere mai! - Mondiali_ : RT @Fozio3: Finalmente un motivo per vedere i #Mondiali. Grazie #Ibrahimovic, non smettere mai! - Fozio3 : Finalmente un motivo per vedere i #Mondiali. Grazie #Ibrahimovic, non smettere mai! - Max_Cristina : #MLS, #Ibrahimovic da maneggiare con cura per evitare il rischio boomerang Ibra-cam? Anche no, grazie… -

(Di sabato 21 aprile 2018) L' uomo che non deve chiedere mai continua a non chiedere, ma stavolta la risposta affermativa non è scontata. A 36 anni suonati, reduce da un grave infortunio al ginocchio destro, voglioso di riaffacciarsi su un palcoscenico mondiale, Zlatannon è più tanto sicuro di essere accolto come il salvatore della patria calcistica svedese. "Lui è un egoista, un individualista sia come persona che come giocatore. Noi invece siamo un gruppo", ha risposto il secondo portiere Karl-Johan Johnsson, alla sua voglia di riaffacciarsi in maglia gialloblu.La Nazionale dei sudditi di re Gustavo, dopo averlo osannato e subito in pari misura per tre lustri, sembra diventata una terra straniera per lui che all'estero ha saputo costruire la sua fama e il suo impero economico.Non è mai stato tanto simpatico, Ibra. Fin da quando, diciannovenne, si presentò ...