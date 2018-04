I maestri senza laurea non potranno più avere il posto fisso | 2000 esclusi dalle

fanpage

: @FuryBionda @artatyou Senza che andate a cercare i giapponesi (maestri del freak) c'è un enorme mercato della dell'… - velasketz : @FuryBionda @artatyou Senza che andate a cercare i giapponesi (maestri del freak) c'è un enorme mercato della dell'… - taxwasp : RT @fattoquotidiano: Saranno duemila le maestre e i maestri senza laurea che saranno esclusi da subito dalla graduatorie perdendo così… htt… - panibbi : RT @fattoquotidiano: Saranno duemila le maestre e i maestri senza laurea che saranno esclusi da subito dalla graduatorie perdendo così… htt… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Circamaestre ediplomati sarannograduatorie per il ruolo con effetto immediato. A stabilirlo è un parere dell'Avvocatura di Stato redatto in merito alla vicenda deicon diploma di scuola magistrale conseguito prima del 2001-2002 che una sentenza del Consiglio di Stato aveva esclusograduatorie ad esaurimento per l'accesso al ruolo.