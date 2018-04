' I grillini? Io gli farei pulire i cessi' E Silvio perde il bon ton del vincitore

I grillini rispondono a Berlusconi 'Meglio pulire i cessi che essere come te' : 'I cinquestelle sono un pericolo per il Paese, non sono un partito democratico. Sono il partito dei disoccupati. A Mediaset pulirebbero i cessi'. Parole al vetriolo quelle di Silvio Berlusconi che ...

La senatrice regina degli assenteisti piazzata dai grillini in commissione Lavoro : Roma - 'Ridurre l'orario di Lavoro a parità di salario'. Questa ricetta di stampo bertinottiano è stata recentemente declinata dal ministro del Lavoro in pectore del Movimento 5 stelle, Pasquale ...

Maurizio Martina offre il Pd al M5s : 'Un piano in tre punti'. E i grillini ci stanno : verso il governo degli orrori : Il segretario del Pd Maurizio Martina si affranca definitivamente da Matteo Renzi a strizza l'occhio al M5s per formare un governo. L'apertura è chiara e arriva con un post su Facebook: 'In Parlamento ...

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...

I consiglieri grillini di Nettuno non firmano la sfiducia a Monti chiesta dal Sindaco : Ma sul documento proposto dal Sindaco c'è anche chi ha insistito, soprattutto un consigliere firmataria anche del primo documento di sfiducia per la giunta, che a quanto pare alla politica dei ...

La tenaglia renziana su Martina : se vedi i grillini addio segreteria : 'E che facciamo, ci sediamo al tavolo, quello, Giggino, ci dice sì a tutto purché faccia il premier, e noi restiamo con il cerino in mano? Non se ne parla'. E' la sintesi di un partecipante alla ...

Ecco perché i grillini si schianteranno sul taglio dei vitalizi agli ex onorevoli : Ma chi verrebbe colpito dal taglio? Tanti protagonisti della politica degli ultimi 30 anni. Da Ciriaco De Mita a Gianfranco Fini, da Massimo D'Alema a Fausto Bertinotti e Irene Pivetti. FA

Esecutivo grillini-Lega - gli elettori dei due partiti : «Pronti al compromesso» : ROMA Le schermaglie tra i partiti sulla formazione del governo sono messaggi diretti ai propri elettori. La partita sarà lunga, complessa, faticosa e tutti i leader hanno l?esigenza di...

Salvini litiga con Di Maio : i grillini vogliono schiacciare la Lega : Wake Up è un singolo del rapper italiano Rocco Hunt. Letteralmente in italiano significa svegliati. La Lega forse solo ora

"Intesa con i 5 Stelle? Sì se...Ma fuori gli estremisti grillini" Parla il poliziotto deputato della Lega : Gianni Tonelli, segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia e neo eletto con la Lega alla Camera, apre al M5s in un'intervista ad Affari: "Se si liberano dalle frange estremiste si può" Segui su affaritaliani.it

Alfonso Bonafede e Alessandro Di Battista tra i grillini più ricchi. Quanto guadagnano gli altri? : Quanto guadagnano i grillini in parlamento? Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, nel 2017 ha dichiarato 98.471,04 euro. Dei suoi nuovi capigruppo, al momento, si conosce la documentazione patrimoniale del solo Danilo Toninelli, che guiderà la squadra pentastellata al Senato, il quale ha dichiarato un reddito imponibile di 94.086 euro.Alessandro Di Battista nel 2017 dichiara 113.471 euro mentre Paola ...

I grillini vogliono la Camera In pole Fraccaro e Carelli : La richiesta contiene una minaccia: se il M5s non otterrà la presidenza della Camera dei deputati sarà paralisi. Il 23 marzo cominceranno a Montecitorio i lavori della nuova legislatura: il primo ...

Olimpiadi 2026 - i dissidenti grillini tornano in Consiglio comunale : Dopo lo 'strappo olimpico' sono tornati in Consiglio comunale, martedì sera, i quattro consiglieri del Movimento 5 stelle che ieri, con la loro assenza, hanno fatto saltare la seduta che avrebbe ...

OLIMPIADI 2026 A TORINO - M5S FA SALTARE LA CANDIDATURA/ grillini spaccati in Consiglio Comunale silurano Beppe : OLIMPIADI 2026 a TORINO. Il M5S si spacca in Consiglio Comunale, seduta rinviata per la mancanza del numero legale. Polemico l'ex Sindaco Sergio Chiamparino(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:17:00 GMT)