I furbetti del male assoluto

furbetti del cartellino tra casinò - osteria e shopping. A Gorizia 14 indagati tra i dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia : Andavano al casinò, in osteria o a fare shopping in orario di lavoro: l’ennesimo gruppetto di “Furbetti del cartellino” è stato scoperto dai Carabinieri che hanno notificato a 14 dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, distaccati nella sede di Gorizia, l’avviso di conclusione indagini: devono rispondere di truffa ai danni di ente pubblico e false attestazioni di presenza. L’indagine risale al 2016 e sei ...

Al casinò e in osteria invece che a lavoro : pizzicati altri furbetti del cartellino : Tour al casinò, in osteria o nei centri commerciali. La visione di centinaia di ore di immagini e le testimonianze dei dipendenti "fedeli" hanno permesso di accertare le responsabilità di ulteriori otto dipendenti della...

A Brindisi i furbetti della scheda carburante : Dopo i furbetti del cartellino, ecco quelli della scheda carburante . Un impiegato di 60 anni degli uffici dell'Azienda sanitaria locale di Brindisi , Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Francavilla ...

UCCIDE FIGLIA DISABILE POI SI SPARA/ A Forlì - abbandonato dallo Stato che paga i 'furbetti della 104' : La tragedia di Meldola giunge dopo diversi fatti di cronaca su utilizzi illeciti della legge 104. Servono più controlli e maggiori aiuti economici.

Roma - i dipendenti comunali furbetti e la truffa della 104 : pronti i licenziamenti : Roma batte Sicilia 18 a 26 (per cento). Se nell'isola, come ha denunciato di recente il governatore Nello Musumeci, 2.350 lavoratori della Regione su un totale di 13mila sfruttano i permessi...

A spasso sul lungomare in orario di lavoro : ai domiciliari 10 "furbetti del cartellino" : In orario di lavoro si godevano la vita: una passeggiata, un giro in bici o in scooter. 10 dipendenti ai domiciliari Dieci dipendenti del parcheggio comunale multipiano di Pozzuoli, in provincia di Napoli, sono...

Report - puntata 9 aprile 2018 anticipazioni : la crisi delle banche e i furbetti del cartellino : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay . Report, anticipazioni puntata 2 aprile 2018 cartellino rosso per i furbetti di Alessandra Borella . ...

Ecco l'investigatore contro i furbetti della 104 : TRENTO. Va a caccia dei furbetti della 104 Tiziano Loss titolare dell'agenzia investigativa Alfa Detectives. «È un paio d'anni che le aziende prestano maggiore attenzione alle assenze dal lavoro dei ...

furbetti del CARTELLINO/ Quando il cuore è assente la tentazione è voler essere altrove : A Ficarra accusati di assenteismo 23 dipendenti comunali su 40, compresa la responsabile anticorruzione. Quel che manca è la coscienza di sé.

I furbetti del permesso "Adottati dai disabili per evitare di lavorare" : ... 'Pubblicheremo gli elenchi, abbiamo 13mila dipendenti ma i nostri uffici non dispongono di personale, non solo tecnico, avremo bisogno anche di avvocati ed esperti di economia'. Il Governatore, nel ...

La retata dei furbetti del cartellino : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Sedici dipendenti comunali di Ficarra, piccolo comune del messinese, sono stati sospesi dal servizio con l'accusa di assenteismo. L'ordinanza applicativa della misura cautelare personale interdittiva è stata eseguita dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, guida

La retata dei furbetti del cartellino : Sedici dipendenti comunali di Ficarra , piccolo comune del messinese, sono stati sospesi dal servizio con l'accusa di assenteismo. L'ordinanza applicativa della misura cautelare personale interdittiva ...

Messina : furbetti del cartellino - un dirigente ammette 'Facciamo così da trent'anni' : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Uno dei dirigenti comunali di Ficarra (Messina) sospesi dal servizio per assenteismo, oltre ad assentarsi lui stesso, avrebbe candidamente ammesso di aver agito "in quel modo per trent’anni, confermando di aver consentito che le condotte dei propri dipendenti fossero re

Messina : furbetti del cartellino - un dirigente ammette 'Facciamo così da trent'anni' : Palermo, 5 apr. , AdnKronos, Uno dei dirigenti comunali di Ficarra , Messina, sospesi dal servizio per assenteismo, oltre ad assentarsi lui stesso, avrebbe candidamente ammesso di aver agito 'in quel ...