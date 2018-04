I funerali stanno cambiando

ilpost

: andrea se n'è andato troppo presto. stanno facendo il rosario ed io non me la sono sentita di andare. domani andrò… - dreamingvgirl : andrea se n'è andato troppo presto. stanno facendo il rosario ed io non me la sono sentita di andare. domani andrò… - xntgo : Non capisco quelli che dicono “in Culonia stanno morendo millemila persone, perché non dici niente?” Perché non me… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Non è vero che sia un settore che non conosce crisi: il lavoro non manca, ma ci sono sempre più alternative possibili e non tutte le imprese sono pronte IIl Post.