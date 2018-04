I 10 migliori gadget tecnologici della Design Week di Milano

wired

(Di sabato 21 aprile 2018) Dal 17 al 22 di Aprile e in alcuni casi ben oltre, laaffollacon la creatività del ricco Salone del Mobile e gli eventi del Fuorisalone. In Fiera, a Rho, è in corso lo spin-off tecnologico di Eurocucina: FTK (Technology for the Kitchen). Mentre in città, i prodottie ihi-tech che debuttano per la prima volta, sono sparpagliati nei distretti e occorre armarsi di pazienza per vederli coi propri occhi. Tra gli strumenti per gli sportivi, la nuova Skillbike di Technogym è presente in anteprima mondiale fino a domenica, nello store di Via Durini ae nei padiglioni in Fiera. È una supercyclette dalracing e con un software che è frutto dell’esperienza di allenamento delle passate 7 Olimpiadi. È completamente digitale e interattiva, con schermo touch per la gestione dell’allenamento personalizzato. Ad esempio è possibile riprodurre ...