Hollow Knight | un nuovo aggiornamento introduce un paio di cambiamenti

Hollow Knight e Darkest Dungeon sono in forte sconto sull'Humble Store : sull'Humble Store questo fine settimana abbiamo la possibilità di impossessarci di due titoli interessanti ad un prezzo altrettanto imperdibile.Come riporta PCgamer infatti, in questo momento lo Store offre Hollow Knight e Darkest Dungeon per circa 10 dollari l'uno, più precisamente, al cambio, a €9,89 e €8,39 rispettivamente.Si tratta sicuramente di un ottimo prezzo per recuperare due titoli interessanti come questi. L'offerta sarà ...

Hollow Knight per Switch : in arrivo novità sulla data di uscita questa settimana : Hollow Knight di Team Cherry ha registrato un forte successo lo scorso anno, soprattutto considerando il budget e le dimensioni del suo team di sviluppo. Tuttavia, l'avventura è davvero una gemma sottovalutata che dovrebbe essere vissuta da tutti. Il gioco è previsto in uscita anche per Nintendo Switch, anche se, come già annunciato sul finire del 2017, la data di lancio è stata rimandata agli inizi dell'anno in corso.Come riporta Gamingbolt, ...