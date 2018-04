Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Tutti gli orari e le date : Tutto pronto a Budapest per i Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. In palio ci sono due posti per la promozione nella Top Division, quella che assegna il titolo mondiale vero e proprio. Tra le sue squadre in cerca del pass anche l’Italia, che proprio lo scorso anno è retrocessa e che di conseguenza ambisce ad una pronta risalita. Le avversarie sono tutte di spessore. C’è la Slovenia, che è retrocessa anch’essa lo ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : Italia-Polonia : programma - orari e tv : Primo impegno per l’Italia ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Gli azzurri saranno impegnati nel Girone A di Budapest, quello che regalerà alle prime due classificate l’accesso alla Top Division, ovvero il Mondiale vero e proprio. Non sarà facile per la Nazionale guidata da Cleyton Beddoes, che non può permettersi passi falsi. Il primo match sarà contro la Polonia, avversaria già incontrata (e battuta) in ...

Hockey su ghiaccio - Finale EBEL 2018 : Bolzano trionfa! Batte Salisburgo in gara-7 e si prende il titolo! : La stagione di Bolzano si chiude con il trionfo nella EBEL. I Foxes si sono resi autori di un vero capolavoro, Battendo Salisburgo in trasferta in gara-7 di Finale e prendendosi il secondo titolo della Erste Bank EisHockey Liga della loro storia, dopo quello ottenuto nel 2014. Un successo più che meritato, con i biancorossi capaci di espugnare il ghiaccio austriaco come già in gara-1. Stavolta, però, in maniera decisiva e definitiva. Bolzano si ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : i convocati dell’Italia - 22 azzurri per la promozione : L’Italia è pronta per disputare i Mondiali Prima Divisione 2018 di Hockey ghiaccio, in programma a Budapest (Ungheria) dal 22 al 28 aprile. La nostra Nazionale partirà con l’obiettivo di conquistare la promozione e se la dovrà vedere con la Polonia, i padroni di casa, Kazakhstan, Gran Bretagna, Slovenia. Questi i 22 azzurri convocati: 14 sono stati confermati rispetto ai Mondiali Top Division dello scorso anno, mentre cinque ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : sarà battaglia a Budapest. Obiettivo dell’Italia : tornare in Top Division : Dal 22 al 29 aprile a Budapest è tempo dei Mondiali di Prima Divisione 2018 di Hockey su ghiaccio. Il Gruppo A metterà in palio due posti per tornare in Top Division. È proprio questo l’Obiettivo dell’Italia, reduce dalla retrocessione dello scorso anno. Per raggiungere tale scopo è stato avviato un nuovo ciclo, con a capo Cleyton Beddoes. LA NUOVA ITALIA – Ringiovanire. Questa è stata da subito la direzione chiara e precisa ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : le avversarie dell’Italia ai raggi X. Slovenia favorita - ma occhio a Kazakistan e Polonia : Scatteranno domenica a Budapest i Mondiali di Prima Divisione 2018. In Ungheria si giocherà il Gruppo A, quello che regala due posti per la Top Division 2019. Tra le sei partecipanti anche l’Italia, reduce proprio dalla retrocessione dello scorso anno. Gli azzurri dovranno vedersela con altre cinque squadre altrettanto agguerrite e da non sottovalutare. La formula del torneo, infatti, fa sì che l’Italia dovrà affrontare tutte le ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il regolamento della manifestazione. Come si accede alla Top Division? : L’Italia sarà impegnata da domenica a Budapest, nei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Il torneo ha cadenza annuale e mette in palio i posti per accedere alla Top Division, vale a dire il Mondiale vero e proprio, quello che assegna il titolo iridato, che quest’anno si giocherà in Danimarca dal 4 al 20 maggio. L’Italia si trova nel Gruppo A di Prima Divisione, vale a dire il gruppo immediatamente sotto a quello ...

Hockey ghiaccio - Finale Ebel 2018 : Salisburgo-Bolzano - decisiva gara7. Data - programma - orario d’inizio e tv : Venerdì 20 aprile si giocherà Salisburgo-Bolzano, la decisiva gara7 della Ebel 2018. Le Foxes e i Red Bulls si sfideranno nel match che vale il titolo della Erste Bank EisHockey, il prestigioso campionato multinazionale di Hockey ghiaccio. Gli altoatesini si sono resi protagonisti di una vera e propria cavalcata che sembrava impossibile a dicembre quando erano ultimi in classifica, poi una risalita splendida con l’accesso ai playoff, delle ...

Hockey su ghiaccio - Finale EBEL 2018 : Bolzano si impone contro Salisburgo al PalaOnda. Si va a gara-7! : La Finale della EBEL sarà decisa a gara-7. Bolzano si è imposta per 6-3 nel sesto episodio della serie contro Salisburgo, portando tutto al settimo e decisivo incontro. I Foxes si sono imposti in maniera autoritaria, in una situazione psicologicamente difficile, con le spalle al muro, obbligati a vincere. Un quadro aggravatasi dopo appena cinque minuti di partita, quando Cijan ha portato in vantaggio gli ospiti. Un colpo duro per Bolzano, che ha ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : gli azzurri ai raggi X. Giovani e veterani a caccia della promozione : L’Italia è pronta per affrontare i Mondiali di Prima Divisione. A Budapest, a partire da domenica 22 aprile, gli azzurri andranno a caccia della promozione e del ritorno nella Top Division, quella che assegna il titolo iridato. Non sarà un’impresa facile, ma la Nazionale di Cleyton Beddoes ha ben impressionato nelle uscite amichevoli in preparazione ed ha le carte in regola per giocarsela. In attesa degli ultimi tagli diamo uno ...

Hockey su ghiaccio - l’Italia batte il Kazakistan per 4-2 nell’ultima amichevole prima dei Mondiali : La Nazionale Italiana di Hockey su ghiaccio ha chiuso con un convincente 4-2 l’ultima delle quattro amichevoli disputate prima dei Mondiali di prima Divisione. Gli azzurri hanno sconfitto il Kazakistan nel replay del match giocato ieri e che aveva visto i kazaki uscire vincitori. Un successo frutto di solidità e concretezza, che consente al gruppo di Cleyton Beddoes di chiudere i test di preparazione con un bilancio di parità (due vittorie ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le partite dell'Italia : Attendiamo di sapere se gli incontri dell'Italia saranno trasmessi in diretta tv e/o streaming. DOMENICA 22 APRILE: 12.30 Gran Bretagna vs Slovenia 16.00 Ungheria vs Kazakhstan 19.30 ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le partite dell’Italia : Dal 22 al 28 aprile si disputeranno a Budapest (Ungheria) i Mondiali Prima Divisione 2018 di Hockey ghiaccio. Sei Nazionali parteciperanno all’evento e andranno a caccia delle due promozioni in palio per l’Elite Division 2019 (i Mondiali che assegnano il titolo iridato). L’Italia sarà della partita e cercherà di tornare tra le grandi dopo la retrocessione dell’anno scorso. Gli azzurri se la dovranno vedere con la Slovenia ...

Hockey su ghiaccio - Finale EBEL 2018 : Bolzano si arrende in gara-5. Salisburgo passa all’overtime : Gara-5 amara per Bolzano, sconfitta all’overtime per 6-5 da Salisburgo. Gli austriaci passano così in vantaggio per la prima volta nella serie, e martedì sera, al PalaOnda, avranno il primo di due match point, il secondo dei quali nell’eventuale settimo episodio della serie sul ghiaccio di casa. L’incontro è stato una battaglia emozionante, con le due squadre che non hanno risentito della delicata situazione di parità in ...