Grande Fratello oltre il limite della decenza Dietro così | davanti Il piccante

“Ci speravo tanto - ma…”. Cristina Plevani - il retroscena che spiazza tutti. No - non fa più la cassiera : la nuova vita della prima vincitrice del Grande Fratello e la rivelazione che non ci aspettavamo : Torna il Grande Fratello ed è impossibile non tornare indietro negli anni alle edizioni precedenti. La prima in assoluto, in particolare. Era il 2000 e gli inquilini che hanno varcato la famosa porta rossa probabilmente sono stati i più spontanei di tutti: non avevano la minima idea di cosa li aspettasse. Stesso discorso per il pubblico, che mai prima di quel momento aveva visto un programma tv in cui le telecamere riprendevano h24 la ...

Grande Fratello 2018 fra risse evitate e urla nella notte (VIDEO) : Il Grande Fratello 2018 non manca mai di regalare agli appassionati del trash del materiale con cui divertirsi. Al centro di una serata infuocata due diversi tipi di scontri: uno preannunciato, fra Danilo Aquino e Lucia Bramieri, e l’altro inatteso. Baye Dame ha infatti sfoderato le unghie contro Simone Coccia per via di una sua affermazione su Lucia Orlando. Peccato che il coprifuoco del Grande Fratello 2018 abbia fermato tutto alle 2 di ...

Grande Fratello - Veronica Satti rivela : «Non so se sono lesbica - ho una sessualità fluida» : Veronica Satti a cuore aperto. In una conversazione con Angelo - il ragazzo considerato il Ken vivente - la figlia di Bobby Solo parla della sua sessualità . Bobby Solo alla figlia: 'Io padre assente? ...

Grande Fratello - cellulare nascosto nella casa? L'audio di Veronica Satti non lascia dubbi : Veronica Satti potrebbe avere un cellulare nella Casa del Grande Fratello . Sarebbe un audio , che circola in queste ore sul web, a incastrare la figlia di Bobby Solo. 'Dopo te lo faccio vedere dal ...

Grande Fratello - le confessioni hot di Danilo : "Ho fatto film a luci rosse" : Nella casa del Grande Fratello 15 i coinquilini iniziano a prendere confidenza e a svelare anche qualche particolare inaspettato sulla loro vita privata. A non avere...

Grande Fratello 2018 : Cristina Plevani svela un retroscena : Cristina Plevani: l’indiscrezione sulla nuova edizione del GF Il Grande Fratello è partito soltanto da una settimana, ma iniziano a venir fuori man mano i primi retroscena sul reality condotto da Barbara d’Urso in prima serata. Cristina Plevani, prima storica vincitrice del programma quando ancora alla conduzione c’era Daria Bignardi, è stata recentemente intervistata da Di Più, rivelando un retroscena sull’edizione ...

CRISTINA PLEVANI / Dalla vittoria al Grande Fratello al periodo buio : "Farò l'opinionista dal divano di casa" : CRISTINA PLEVANI, intervistata dal settimanale DiPiù, parla del periodo difficile dopo la vittoria al Grande Fratello. Ma continua a seguire il programma...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:04:00 GMT)

“Sono disperata - aiutatemi”. Il dramma di Rebecca De Pasquale - ex concorrente del Grande Fratello molto amata dai fan. Un momento davvero complicato raccontato ai fan con il cuore in mano : cosa le sta succedendo : Un nome che gli appassionati di reality show italiani sicuramente ricordano ancora benissimo quello di Rebecca De Pasquale, il primo transessuale a entrare nella casa del Grande Fratello raccontando sotto gli occhi delle telecamere la sua storia iniziata con la scoperta dell’omosessualità quando era ancora un ragazzo di nome Sabatino. Oggi, eccola tornare a far parlare di sé con un originale appello lanciato in rete, dove ha ammesso ...

Grande Fratello - telefono nascosto in casa? Lo scivolone di Veronica : Non c'è forse mai stata un'edizione del Grande Fratello (Nip e Vip) nella quale non sia scattato l'allarme telefono nascosto. E, a pochi...

Grande Fratello - la frase porno scatena la guerra : ecco la concorrente che vuole lasciare la casa : A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Nip alcuni concorrenti minacciano di voler tornare a casa. Questa volta è il turno di Lucia Bramieri che, dopo una lite furiosa con ...