Grande Fratello 15 | Alberto Mezzetti sta pensando al ritiro | Ho altri valori

Grande Fratello - la sfilata di costumi degenera : roba a luci rosse - Mediaset costretta alla censura : Scene esagerate, anche per il Grande Fratello . E così gli autori e la regia hanno costretto i concorrenti maschi del reality di Canale 5 a rivestirsi. Tutto è accaduto durante le sfilate in costume e ...

Grande Fratello 15 - Veronica Satti : "Voglio che mio padre capisca che sono una brava persona" : Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, è una delle concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show, partito martedì scorso, attualmente in onda sulle reti Mediaset.La 28enne, in passato, ha già parlato in tv dei difficili, per non dire inesistenti, rapporti con il padre che sono stati interrotti quando la ragazza aveva appena 13 anni. Negli anni scorsi, Veronica Satti è stata spesso invitata in tv, nei ...