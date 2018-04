Gp Americhe | pole a Marquez | Vinales secondo | Iannone terzo

Diretta Gp Americhe 2018 Motogp/ Qualifiche live : pole Marquez! Iannone terzo e Rossi... : Diretta Motogp: prove libere FP3 e FP4, live Qualifiche GP delle Americhe 2018 ad Austin (Texas), oggi sabato 21 aprile: cronaca e tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 21:50:00 GMT)

Gp Americhe : Moto3 - pole spagnolo Martin : ANSA, - ROMA, 21 APR - E' dello spagnolo Jorge Martin la pole position della classe Moto3 al Gp delle Americhe, in Texas. Il pilota della Honda, con il tempo di 2'18.629, ha fatto un giro velocissimi, ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica qualifiche. Jorge Martin in pole in Texas. Fabio Di Giannantonio quinto - il migliore degli italiani : E’ dello spagnolo della Honda (Team Gresini) la pole del terzo round del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) l’iberico ha fatto valere le sue grandi qualità nel giro secco sfruttando al meglio una pista che, di giro in giro, si è asciugata. Inizialmente i piloti, infatti, hanno girato con gomme rain ma negli ultimi 15′ un vero e proprio show con pneumatici slick premiante Martin. In seconda piazza ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Marc Marquez vuole l’ennesima pole - ma Rossi e Vinales sono vicini! E attenzione al meteo… : Il sabato del Gran Premio delle Americhe di Austin fa rima con qualifiche della MotoGP. Si alzano le pulsazioni per una Q2 nella quale non solo sarà in palio la pole position ma dalla quale arriveranno anche risposte importanti per diversi protagonisti della classe regina. Come nelle cinque edizioni precedenti sarà uno scontato dominio di Marc Marquez? Forse, ma non sarà certo una passeggiata di salute per lo spagnolo della Honda. Rispetto agli ...