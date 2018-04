Governo | Sala | Pd | | sì a dialogo col M5s | ma si parta dai programmi

Governo : alle 9.30 apre sala stampa Quirinale : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – La sala stampa del Quirinale alla loggia alla Vetrata aprirà alle 9.30, in attesa dell’arrivo della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati convocata alle 11 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'articolo Governo: alle 9.30 apre sala stampa Quirinale sembra essere il primo su Meteo Web.

Terzo valico - Sala : “Indispensabile - M5S pensa all’ambiente ma non al traffico”. “Olimpiadi? Difficile muoversi senza Governo” : “Olimpiadi? Non sono città a candidarsi ma Coni ad avanzare candidature. Milano rimane immobile ma non giudico pero chi lui propone. senza Governo è comunque Difficile muoversi”, così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato a margine della presentazione della nuova linea Frecciarossa Genova- Milano – Venezia. “Terzo valico indispensabile, M5S fa ambientalista ma non considera il traffico auto che si risolve con ...

Giuseppe Sala : "Renzi ha dato - passiamo oltre. Pd all'opposizione - M5S e Lega si facciano il loro Governo" : "Matteo Renzi ha fatto la sua parte, ora si passi oltre. Che non vuol dire che la politica italiana passerà oltre Renzi, ma che in questo momento il Pd deve essere affidato ad altri". La pensa così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a margine dell'inaugurazione di Tempo di Libri risponde anche a chi gli chiede se Paolo Gentiloni possa essere l'uomo giusto per ripartire. "Gentiloni – osserva Sala - ha dimostrato di avere ...

Sala con la Boldrini : “Chiudere gruppi e movimenti fascisti”. De Magistris : “Chi aspettano Minniti e il Governo?” : “Chiudere i gruppi e i movimenti che si ispirano al fascismo”. La proposta della ex presidente della Camera e ora candidata con Leu Laura Boldrini ha trovato a sorpresa l’appoggio del sindaco di Milano, eletto in quota Pd ma mai iscritto dem, Beppe Sala. Posizione condivisa anche dal collega primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris che nelle scorse ore ha dovuto affrontare gli scontri al comizio di Casapound: “Chi ...