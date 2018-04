' Governo Pd-M5s non è un tema in campo' | Orlando

Di Maio : “Dopo le regionali M5S al Governo nazionale. Salvini capisca che oltre certi limiti non andiamo - il limite è Berlusconi” : Dopo poco dalle elezioni regionali “il M5S dalla sua, per i molisani, oltre al governo della Regione presto avrà anche il governo di questa nazione, è solo questione di tempo e, soprattutto, dobbiamo tenere duro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al comizio finale di Campobasso per il candidato governatore Andrea Greco. “Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama ...

Governo - Berlusconi : “Salvini leader - mai detto Governo con Pd”. Martina : “Noi con M5s? Aspettiamo il Colle” : Il giorno dopo la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia, gli attacchi ai Cinque stelle che avrebbe mandato “a pulire i cessi di Mediaset” e l’apertura a “un governo sostenuto da alcuni esponenti del Pd”, Silvio Berlusconi torna sui suoi passi. A partire dal suo ruolo nel centrodestra: “E’ unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”. Poi la retromarcia su quelle parole che ...

Governo - i dubbi del Pd. Martina 'Parlare con Di Maio Aspettiamo il Colle'. Orlando 'Inutile - convergenza M5s-Lega' : MILANO - Berlusconi seppellisce di insulti il Movimento 5 stelle e apre al Pd. Al Pd Di Maio aveva aperto ben prima, con la ben nota strategia dei due forni. Del Pd invece non vuol sentire parlare ...

Governo - Sala : “Accordo con M5s? Auspico di sì. Il Pd parla troppo a sé stesso - bisogna guardare al futuro” : “Auspico di sì. Su alcuni principi fondamentali bisogna intendersi. Tra reddito di cittadinanza e il nostro welfare solidale è chiaro che il modello giusto sia il nostro, però bisogna parlare con tutti”. Con queste parole il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto a chi gli ha chiesto se vede di buon occhio un possibile accordo con il M5S. Sala ha poi detto la sua sul modello segretario del partito-leader. “Non è il ...

Orlando : Governo Pd-M5s non è tema in campo - loro guardano a destra : Roma, 21 apr. , askanews, Una possibile convergenza tra Pd e M5s 'non mi sembra che sia un tema dell'oggi, mi sembra che oggi il M5s stia lavorando alacremente per costruire un asse con la destra ed è ...

Governo - Sala - Pd - : sì a dialogo col M5s - ma si parta dai programmi : "Auspico assolutamente un dialogo tra Pd e M5s, partendo dal presupposto che bisogna intendersi e partire dai programmi". Lo ha detto il sindaco di Milano ed esponente del Partito democratico, Beppe ...

Sondaggio Ixé per HuffPost : il Governo giallo-verde non convince gli elettori di Lega e M5S : Alla luce dei risultati elettorali dello scorso 4 marzo, gli italiani investono i due principali 'vincitori' della responsabilità di governare il Paese: quasi la metà (47%) indica il M5S ed il 40% la Lega. Tuttavia una maggioranza che vede queste due forze in coalizione, con l'eventuale apporto di altri partiti a supporto, non appare così popolare ed è auspicata solo dal 23% degli elettori.Inoltre, tra quanti hanno ...

"Sì al Governo con il M5S senza Fi" Svolta Lega. Esclusivo Affaritaliani.it : governo, Svolta clamorosa. La Lega è pronta a fare un governo con i 5 Stelle senza Forza Italia e senza Fratelli d'Italia. La conferma arriva ad Affaritaliani.it da una fonte ai massimi livelli del Carroccio. Si tratta di un vero e proprio colpo di scena visto che finora Matteo Salvini e tutti i big leghisti avevano sempre affermato... Segui su Affaritaliani.it

Governo M5s-Lega - così Luigi Di Maio ha fatto saltare all'ultimo il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti : Il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti era già stato apparecchiato, il Governo M5s-centrodestra a un passo. Poi Luigi Di Maio ci ha ripensato, mandando tutto all'aria. L'accordo, scrive ...

Governo - le consultazioni frenano il M5S : Salvini supera Di Maio in popolarità : D'altronde il Movimento ha un elettorato assai articolato per provenienza politica, come abbiamo più volte detto, e qualunque scelta di Governo, tanto più di alleanza, crea necessariamente scontenti. ...

Salvini contro Berlusconi : verso Governo Lega-M5S/ Possibile strappo nel centrodestra dopo le Regionali : governo, Berlusconi contro Salvini: "imPossibile accordo con M5s, meglio il Pd. Mi accusano di mafia, li querelo". Lega, "parliamo con Di Maio": pronto ribaltone? Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:34:00 GMT)

Salvini medita la rottura con Berlusconi per un Governo Lega-M5s : la decisione dopo le regionali : Verso un governo giallo-verde, senza gli azzurri. dopo gli insulti del Cavaliere ai Cinque stelle la sentenza di primo grado sulla trattativa stato-mafia che condanna a 12 anni l'ex senatore azzurro Marcello Dell'Utri, tra i fondatori di Forza Italia, chiude definitivamente la porta del possibile accordo di governo tra pentastellati e centrodestra unito...

