Governo | Mattarella prepara l' apertura del forno Pd

MARTINA - "Governo PD-M5S? ASPETTIAMO MATTARELLA" / Il reggente apre al dialogo : "Paese fermo" : MARTINA, "governo PD-M5S? ASPETTIAMO Mattarella": il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento dell'asse tra Di Maio e centrodestra.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:15:00 GMT)

Governo - Martina : “Attendiamo che parli Mattarella”. Ma nel Pd cresce la voglia di M5s. Boccia e Sala : “Distanze colmabili” : Il reggente non vuole sentire parlare di scenari ma si mette a disposizione del presidente della Repubblica. Gli altri invece sono più netti: un’intesa con il Movimento 5 stelle non solo è possibile, ma bisogna tentare di raggiungerla. anche solo su “quattro o cinque temi”. cresce nel Partito democratico la voglia di dialogo con i pentastellati di Luigi Di Maio. Nel giorno in cui Silvio Berlusconi si rimangia la proposta di ...

Governo - Gelmini - Fi - : Fi confida in Mattarella e unità centrodestra : Roma, 21 apr. , askanews, Ancora un appello alla 'responsabilità' che assicuri 'un nuovo Governo a partire dal centrodestra unito' dalla presidente dei deputati di Forza Italia Maria Stella Gelmini. '...

Martina : Pd aspetta Mattarella - lunedì capiremo scenario Governo : Milano , 21 apr. , askanews, 'Siamo al quarantottesimo giorno di stallo, di polemiche, veti e controveti; diciamo che siamo passati da 'prima gli italiani' a 'prima i fatti loro' e questo è ...

Governo : Mattarella si prende due giorni. Strappo nel centrodestra tra Berlusconi e Salvini : Fallito anche il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati. Ad un passo dalla rottura Lega e Forza Italia dopo le aperture del Cavaliere al Pd e i toni duri usati contro i Cinquestelle ...

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : "Mai con i Cinquestelle" | Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori : Ancora niente di fatto a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati: "Ho dato spunti a Mattarella, deciderà lui". Il dibattito sempre più acceso nel centrodestra con il leader leghista che ribadisce: "Voglio fare il Governo con M5s".

Mattarella al bivio : verso il Governo tecnico? : Il gioco dell'oca. Oppure il lungo prologo prima di una coltellata. La Casellati è andata da Mattarella per arrendersi all'evidenza: impossibile cercare di mettere assieme Centro-Destra e Cinque Stelle. E allora? L'esplorazione è finita, andate in pace. Mattarella s'è preso due giorni per riflettere. Le opzioni: altra esplorazione, stavolta di Fico, pre-incarico vero e proprio, Di Maio o Salvini, e forte tentazione di governo tecnico, in pole ...

Governo - in campo i consiglieri di Mattarella nell'attesa di Fico «esploratore» : Dopo Elisabetta Casellati, lunedì dovrebbe toccare a Roberto Fico. Un'alternanza motivata non soltanto da una simmetria istituzionale , la prima è presidente del Senato, il secondo della Camera, , ma ...

Governo - Mattarella prende tempo - Salvini e Berlusconi sono a un passo dallo strappo : E se il leader leghista continua a dialogare per il Governo con Luigi Di Maio, Berlusconi chiude la porta ai Cinque stelle assicurando che "per nessun motivo al mondo" ci ripenserà, e propone di ...

Nuovo Governo - Mattarella si prende 48 ore. Berlusconi apre al Pd - ira di Salvini : La Casellati: "Ci sono spunti". Svolta del Cav, che ora pensa al Pd e accusa M5S: "A Mediaset pulirebbero i cessi". Salvini: "Sbaglia". E i 5 stelle al leader leghista: la sentenza stato-mafia pietra ...

Governo - la carta estrema di Sergio Mattarella dopo il terremoto tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Deciderà entro due giorni, Sergio Mattarella . Ma l'accelerazione imprevista di Silvio Berlusconi , che ha di fatto spinto Matteo Salvini tra le braccia di Luigi Di Maio , complica non poco i giochi ...